Meerderheid ambtenaren vreest vastlopen dienstverlening als Omgevingswet op 1 januari wordt ingevoerd

Hijskranen op Zeeburgereiland in Amsterdam. De bouw van woningen kan flinke vertraging oplopen als de Omgevingswet op 1 januari van kracht wordt, zo vrezen veel ambtenaren. Beeld ANP

De bezorgde ambtenaren vrezen onder meer dat de gemeentelijke dienstverlening deels vastloopt als de wet toch op de geplande datum ingaat. Een aantal is zelfs bang voor ‘chaos’. Onder meer de bouw van woningen kan flinke vertraging oplopen. Slechts een op de zes ondervraagde ambtenaren is nog uitgesproken voorstander van de invoeringsdatum, de rest is er nog niet uit.

Hiermee ligt de al langer bekritiseerde Omgevingswet opnieuw onder vuur. Invoering ervan moet ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog’ worden. De wet bundelt 26 bestaande wetten rondom ruimtelijke ordening en bepaalt dus straks hoe schaarse ruimte in Nederland wordt verdeeld.

De overheid wil met de wet onder meer de vergunningsprocedure versoepelen. Burgers krijgen nu nog te maken met tientallen loketten en regels, straks kunnen ze terecht bij één digitaal loket. Het idee is dat bedrijven en burgers sneller kunnen bouwen en dat de overheid geld bespaart.

Het voornemen klinkt mooi, maar in de praktijk leidt de invoering van de nieuwe wet vooral tot veel nieuwe problemen. Vooral de ict-systemen lijken niet op tijd klaar voor de invoering. De afgelopen maanden kwam al naar voren dat de testversies van het loket lang niet altijd goed werken. Meerdere gemeenten meldden zich al met klachten over het systeem.

Kritische ambtenaren

Begin juni bleek zelfs dat kritische ambtenaren door het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden zijn geïntimideerd of op non-actief gesteld. Klokkenluiders vertelden de Eerste Kamer dat ze problemen moesten verzwijgen. Naar eigen zeggen moesten de ambtenaren onder meer een rooskleuriger beeld schetsen van het digitale systeem.

Ondanks de kritiek bleef verantwoordelijk minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) enthousiast over de wet. De Omgevingswet is volgens hem ‘een zegen voor de mensheid’ en bespoedigt juist de bouw van een groot aantal woningen in Nederland.

De Eerste Kamer stemde deze zomer voor de invoeringsdatum van 1 januari 2023. Wel wil een meerderheid van de senaat een aanvullend onderzoek naar de ict-problemen van het digitale loket. Het Adviescollege ict-toetsing komt in oktober met een oordeel. Als er onvoldoende verbetering blijkt, kan de Eerste Kamer nog altijd aan de noodrem trekken.

Uitstel van de invoeringsdatum zou een flinke tegenslag zijn voor minister De Jonge, die de wet na tien jaar getouwtrek eindelijk door wil drukken. Eerder dit jaar beloofde hij zich te houden aan de invoeringsdatum van 1 januari. ‘Er komt geen uitstel meer, geen datum voor go of no go, dit gaan we doen’, zei hij.