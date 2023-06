Meerdere meldingen van wangedrag door Eerste Kamervoorzitter Bruijn

Jan Anthonie Bruijn (VVD) vlak na zijn verkiezing tot voorzitter van de Eerste Kamer, 2019. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De 65-jarige Bruijn (VVD) is sinds de zomer van 2019 voorzitter van de senaat. Hoewel de invloed van de voorzitter officieel beperkt is, heeft de functie op en en rond het Binnenhof veel aanzien. De senaatsvoorzitter is samen met de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, het representatieve boegbeeld van het parlement. Bruijn zei eerder ook de nieuwe Eerste Kamer te willen voorzitten.

Over Bruijns wangedrag zijn meerdere meldingen gedaan, meldt een woordvoerder van de Eerste Kamer tegenover persbureau ANP. Volgens de woordvoerder zouden enkele medewerkers zich ‘onheus bejegend’ hebben gevoeld. De NOS schrijft dat ambtenaren onder meer klaagden over schreeuwen en woede-uitbarstingen.

Volgens de NOS heeft de griffier, de hoogste ambtenaar van de Eerste Kamer, Bruijn aangesproken op zijn gedrag. Bruijn zou daarop hebben gezegd ‘de situatie graag te willen verbeteren’.

Bruijn gaf woensdagmiddag aan de NOS een eerste, korte reactie op de aantijgingen aan zijn adres. Hij zegt ‘vanzelfsprekend graag’ te willen reageren, maar omdat hij ‘op dit moment een erg volle agenda’ heeft, kan hij pas binnenkort zijn visie op de gebeurtenissen geven. De VVD heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Vergelijkbare zaken

De kwestie rondom Bruijn doet denken aan de kritiek op minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), die zich in opeenvolgende functies onheus heeft gedragen jegens zijn ondergeschikten. Wiersma is eveneens lid van de VVD. De partij liet vorige maand weten vertrouwen te houden in het functioneren van haar minister.

Vorig jaar werd ook oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Arib zat de Kamer van 2016 tot 2021 voor. Toen zij hoorde dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar haar functioneren had ingesteld, besloot Arib per direct haar zetel op te geven. Dat specifieke onderzoek loopt nog.