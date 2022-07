Meerdere doden bij schietpartij in Kopenhagen

Mensen rennen het winkelcentrum in Kopenhagen uit nadat daar een schietpartij plaatsvond. Volgens de politie vielen daarbij ‘meerdere doden’. Beeld AFP

Er is één persoon aangehouden in verband met de schietpartij, een 22-jarige Deense man. Of dit de schutter is, of een van de schutters, is nog onduidelijk.

Het incident vond plaats in Field’s, met meer dan 140 winkels en restaurants het op een na grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie kreeg de eerste melding over de schietpartij om half zes ’s avonds. Op beelden zijn zwaarbewapende politieagenten te zien op de plaats delict, terwijl bezoekers van het winkelcentrum in paniek op de vlucht slaan. ‘Je wist niet wat er aan de hand was’, zei een ooggetuige tegen de Deense krant Jyllands-Posten. ‘Opeens was er overal chaos.’ Een andere getuige zei dat de schutter een ‘jachtgeweer’ had. De burgemeester van Kopenhagen, Sophie Hæstorp Andersen, sprak van een ‘zeer ernstig’ incident.

Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen is nog onduidelijk, wel dat er ‘meerdere’ doden en gewonden zijn. Het Rigshospitalet, het grootste ziekenhuis van Denemarken, zei een ‘kleine groep patiënten’ te hebben binnengekregen als gevolg van het schietincident. Het ziekenhuis heeft extra chirurgen en verpleegkundigen opgeroepen.

Terreurdaad niet uitgesloten

De politie onderzoekt nog of er meer dan een dader was. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het motief van de dader of daders, zei hoofdinspecteur Søren Thomassen tijdens de persconferentie. Een terreurdaad is niet uitgesloten, aldus Thomassen.

Op slechts een paar honderd meter van winkelcentrum Field’s stond zondagavond een concert op het programma van de Britse zanger Harry Styles. Dit concert zal gewoon doorgaan, met massale aanwezigheid van politieagenten, zei Thomassen zondagavond. Een bijeenkomst in het zuiden van Denemarken ter ere van de Tour de France werd zondag wel te elfder ure afgelast, zo maakte het Deense Koninklijk Huis bekend. De Deense kroonprins Frederik en premier Mette Frederiksen zouden daarbij aanwezig zijn, ter viering van de eerste drie etappes van de Tour, die afgelopen dagen plaatsvonden in Denemarken.