Meerdere doden bij schietpartij game-evenement in Florida

Bij een schietpartij in Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, zijn meerdere doden gevallen. Een schutter opende het vuur tijdens een videogamewedstrijd van American Football in een conferentie- en entertainmentruimte in het centrum van de stad.

De politie waarschuwt op sociale media weg te blijven bij de plaats van het delict. ‘Het gebied is niet veilig, blijf weg. Zoveel blokken als mogelijk’, zo meldt het bureau van de sheriff van Jacksonville op Twitter.

Volgens getuigen zijn vier doden gevallen en zeker tien gewonden, maar dit is nog niet bevestigd. De dader zou zijn doodgeschoten. Het is onbekend of er nog meer schutters waren en wat het motief was. ‘Het onderzoek is nog in volle gang’, zo meldt de sheriff.

Video

Op een video-opname, waarop de gamewedstrijd live werd gevolgd, is te horen hoe kort achter elkaar een aantal schoten klinken en dan geschreeuw van spelers. In het gebouw is het nog steeds een chaos. Mensen hebben zich verstopt en buiten rijden ambulances af en aan. De wegen naar het partycentrum zijn afgesloten.