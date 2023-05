Meerdere arrestaties na racisme jegens Real Madrid-aanvaller Vinícius Jr., Christusbeeld in Rio uit protest onverlicht

De arrestaties lijken een reactie op de ophef die is ontstaan na de racistische spreekkoren van afgelopen zondag. Tijdens een uitwedstrijd tegen Valencia maakte een deel van het publiek de 22-jarige Vinícius Jr. uit voor ‘aap’. De Braziliaanse aanvaller kon zelfs aanwijzen welke supporters de uitlatingen had gedaan. Toch liet de scheidsrechter de wedstrijd uitspelen. In de blessuretijd kreeg de zichtbaar getergde voetballer vervolgens zelf een rode kaart – de eerste in zijn carrière.

Real Madrids sterspeler Vinícius Jr. verlaat geëmotioneerd het veld van Valencia, nadat hij een rode kaart heeft gekregen. Beeld AFP

Het incident en de hartstochtelijke reactie die Vinícius op zijn Instagrampagina plaatste, lijken de Spaanse autoriteiten te hebben wakker geschud. De politie meldde dinsdag in Valencia drie jongeren te hebben aangehouden wegens het uiten van racistische beledigingen. Eerder begon het Openbaar Ministerie van Valencia al een onderzoek naar deze ‘haatmisdaad’. Real Madrid kondigde een rechtsgang aan.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dinsdag maakte de Spaanse politie eveneens bekend vier mannen te hebben aangehouden voor een eerder dreigement aan het adres van Vinícius Jr. Eind januari, in de nacht voor de stadsderby tegen rivaal Atlético Madrid, knoopten onbekenden een pop met een Vinícius-shirt op aan een brug bij het trainingscomplex van Real. Volgens de politie zijn de vier gearresteerden verantwoordelijk voor deze actie.

Diepgeworteld probleem

Volgens de voetballer zelf is racisme een diepgeworteld probleem in de Spaanse voetbalcompetitie. ‘Bij iedere uitwedstrijd is er weer een onaangename verrassing’, schreef hij maandag op Instagram. Hij hekelt de clubs die niet ingrijpen, de sponsoren die zich stilhouden en televisiezenders die ‘deze barbaarsheid’ maar blijven uitzenden. ‘Er wordt steeds gesproken van incidenten, maar dit zijn geen incidenten meer.’

Dat niet iedereen in de Spaanse voetbalwereld door heeft hoe pijnlijk de racistische uitingen voor de getroffen spelers zijn, bleek uit de reactie van de baas van de Spaanse competitie, Javier Tebas. Volgens hem wilde de competitieleiding met Vinícius Jr. in gesprek over het thema, maar kwam de voetballer op de afgesproken dagen niet opdagen. ‘Voordat je La Liga bekritiseert, is het belangrijk dat je jezelf goed informeert’, schreef Tebas op Twitter.

Negen andere meldingen

Andere prominenten binnen het Spaanse voetbal schaarden zich wel achter Vinícius Jr. Zo erkende de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, dat de competitie met racisme kampt. Volgens Rubiales kwamen dit competitieseizoen negen meldingen van racisme binnen. Acht keer ging het om uitingen tegen Vinícius Jr. ‘Ook als er maar één iemand is die beledigd wordt op basis van afkomst of huidskleur, hebben we een serieus probleem’, zei Rubiales gisteren op een persconferentie.

In zijn thuisland kan Vinícius Jr. rekenen op veel steunbetuigingen. Zo bleef de verlichting van het beroemde Christusbeeld in Rio de Janeiro maandagavond een uur lang uit. Via sociale media liet de voetballer van het nationale elftal weten ontroerd te zijn door dit initiatief van onder meer de Braziliaanse voetbalbond. Eerder had ook de Braziliaanse regering de ‘racistische aanvallen’ scherp veroordeeld.