Meer zware wapens naar Oekraïne, maar Scholz blijft aarzelen over Leopard tanks

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vorig jaar na een bezoek aan de Duitse wapenfabrikant Krauss-Maffei Wegmann in Holstein. Beeld Morris MacMatzen/Getty

Mogelijk komt hierover vrijdag meer duidelijkheid als onder Amerikaanse leiding vijftig landen bijeenkomen op vliegbasis Ramstein in Duitsland voor hun reguliere overleg over wapensteun aan Oekraïne. Verschillende landen kondigden donderdag al aan welke nieuwe bijdragen ze zullen leveren. Zo gaat Denemarken negentien Caesar houwitsers geven, wil Estland ook ‘tientallen’ houwitsers leveren, geven de Amerikanen Stryker gepantserde voertuigen en de Britten zeshonderd Brimstone raketten.

Maar het zwaartepunt ligt deze week bij de vraag of, en zo ja hoeveel moderne westerse tanks aan Oekraïne geleverd worden. De afgelopen dagen is de druk op Duitsland, dat al maanden aarzelt over deze stap omdat het niet zonder de Amerikanen wil optreden en vreest voor escalatie, opnieuw toegenomen.

Eerst zegde het Verenigd Koninkrijk veertien Challenger tanks toe. Daarna lieten landen als Finland en Polen weten dat ze Leopard 2 tanks willen geven aan Oekraïne, maar afhankelijk zijn van Duitse toestemming. Dat komt omdat de Leopard 2 tanks in Duitsland gemaakt zijn en dus vallen onder het strikte Duitse exportregime.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki suggereerde donderdag zelfs dat Polen desnoods zonder die toestemming Leopards naar Oekraïne stuurt. ‘Toestemming is van secundair belang’, zei hij. ‘Ofwel we krijgen deze toestemming, of we doen zelf wat gedaan moet worden. We hebben met onze Oekraïense vrienden en met partners uit West-Europa afgesproken dat we deze tanks gezamenlijk geven.’

Vervanging sovjettanks

Daarmee zette de Poolse premier de zaak verder op scherp. Experts noemen de Leopard 2 tank – waarvan er in Europa meer dan tweeduizend exemplaren in bezit zijn van meer dan tien Navo-bondgenoten – bij uitstek geschikt om de eerder gegeven sovjettanks te vervangen. Net als het geval was met munitie en artillerie, moet Oekraïne ook op dit gebied overstappen op westers materieel, omdat de voorraden van het sovjetmaterieel bijna op zijn.

Ook de situatie op het slagveld en in Rusland maken wat veel Navolanden betreft een nieuwe stap nodig naar zwaarder en beter materieel. Rusland lijkt er op gebrand met nog meer troepen opnieuw in de aanval te willen, en Poetin poogt daarvoor ook de industriële capaciteit van zijn land maximaal in te zetten. Zulke stappen naar productieverhoging zijn in het Westen nog nauwelijks gezet. Dat maakt de landen die Oekraïne steunen afhankelijk van hun eigen bescheiden voorraden.

Het Duitse Handelsblatt melde donderdag, op grond van een rondgang langs verschillende Duitse wapenfabrikanten, dat er wat deze fabrikanten betreft binnen een jaar honderd tanks (Leopard 1, Leopard 2 en Challenger) naar Oekraïne kunnen en binnen twintig maanden nog eens tachtig. Allerwegen luidt de conclusie dat alleen als wordt geput uit de bestaande voorraden van Navolanden, een substantieel aantal moderne tanks binnen afzienbare tijd operationeel kan worden gemaakt en overgedragen aan Oekraïne.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz bleef deze week de boot afhouden, en eiste onder meer dat de VS Abrams tanks zouden leveren. Daar voelen de VS echter weinig voor op dit moment, ook omdat ze de tank er niet geschikt voor vinden (onder andere vanwege zijn complexiteit en het extreem hoge brandstofverbruik). Er wordt trouwens rekening mee gehouden dat Duitsland vrijdag wél toestemming geeft aan bondgenoten om Leopards te leveren, maar dit zelf nog niet doet. In Duitsland woedt al maanden een debat over de vraag of Leopard tanks een (te) escalerende stap zijn. Berlijn wil koste wat kost voorkomen dat de Navo en Rusland rechtstreeks met elkaar in oorlog raken.

Achter de feiten aanlopen

De discussie over de levering van moderne westerse tanks volgt een inmiddels bekend patroon. Westerse landen begonnen hun wapensteun voorzichtig, en zetten na verloop van tijd steeds stappen die ze eerder te ver vonden gaan. Volgens critici loopt de westerse wapensteun door deze ‘zelfopgelegde rode lijnen’ steeds achter de feiten op het slagveld aan, waarvoor Oekraïne een hoge prijs betaalt.

In Navokringen in Brussel wordt dit mechanisme ruiterlijk erkend. ‘Het begon met scherfvesten omdat al het andere provocerend zou zijn’, zegt een ingewijde daarover. ‘Elke keer passen we ons denken aan, aan de fase van het conflict. Maar als je eerder net iets verder had gekeken, had je die tanks in het najaar gegeven, zodat ze inzetbaar waren in het voorjaar.’

Hetzelfde geldt voor de Patriot-luchtafweersystemen die de VS en Duitsland gaan leveren en waaraan Nederland ‘een bijdrage’ wil leveren. Deze toezegging kwam meer dan drie maanden na het begin van de Russische campagne om Oekraïners deze winter in het donker en in de kou te zetten, en levering geschiedt niet voor de lente.

De politieke aarzelingen en trage besluitvorming leidt tot frustratie in Kyiv. President Zelensky zei woensdag in Davos dat er geen tijd te verliezen is. ‘De levering van westerse tanks moet sneller gaan dan een nieuwe invasie van Russische tanks’, zei hij. ‘De tijd die de vrije wereld neemt om na te denken, wordt door de terroristische staat gebruikt om te doden.’