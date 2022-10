Meer werken, nauwelijks meer verdienen: zorgen om hoge ‘marginale druk’

Kameroverleg over Belastingplan 2023, rechts staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscale Zaken. Beeld ANP

Een nogal abstract fiscaal begrip is plotseling een populair thema bij de financiële woordvoerders in de Tweede Kamer. Tijdens het wetgevingsoverleg over het nieuwe Belastingplan vroegen een aantal fracties, waaronder CDA en PvdA, het kabinet de ‘marginale druk’ te verlagen. De ChristenUnie en PVV hadden daar eerder al schriftelijke vragen over gesteld aan staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscale Zaken.

De Kamerleden zijn erg geschrokken van een tabel die het ministerie van Financiën elk jaar meelevert bij het Belastingplan. Dit keer valt daaruit op te maken dat de marginale druk voor eenverdieners met kinderen volgend jaar flink stijgt vanaf een inkomen van 34.000 euro. Een kostwinner die jaarlijks 45.000 euro bruto verdient, is in deze tabel met een marginale druk van 87 procent het slechtste af. Deze persoon houdt volgend jaar na aftrek van belastingen slechts 13 cent over van elke euro die hij extra verdient (bijvoorbeeld door meer uren te gaan werken, een promotie of loonsverhoging).

Voor deze groep loont het financieel dus nauwelijks om meer uren te gaan werken. De stijging van de marginale druk voor middeninkomens in 2023 is een direct gevolg van het grote pakket koopkrachtmaatregelen voor lage inkomens dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigde. Toeslagen en ‘vaste’ belastingkortingen gaan volgend jaar omhoog, maar om die steunmaatregelen te betalen, bouwt het kabinet die voordeeltjes boven een bepaalde inkomensgrens juist sneller af. Mensen die net boven die steungrens uitkomen, verliezen een deel van hun toeslagen en belastingkortingen zodra ze meer gaan verdienen. Daardoor levert een extra verdiende euro netto bitter weinig op.

Econoom Coen Teulings maakte vorige week in De Telegraaf brandhout van de extreem ruimhartige koopkrachtsteun die het kabinet – onder zware druk van de Tweede Kamer – voor volgend jaar heeft toegezegd. Die inkomenssteun, die inclusief het prijsplafond voor energiekosten op meer dan 40 miljard euro is begroot, doet in de ogen van Teulings meer kwaad dan goed. ‘Er is een grens aan de mate waarin je kunt nivelleren en die grens is in Nederland bereikt’, stelt de oud-directeur van het Centraal Planbureau. Hij voorspelt dat de hoge marginale druk het functioneren van de arbeidsmarkt zal belemmeren, omdat (meer) werken gewoon te weinig loont in Nederland.

Relatief kleine groep

Bij al die politieke verontwaardiging en ophef blijven een aantal dingen onderbelicht. Eén: dankzij het koopkrachtpakket voor 2023 dáált de marginale druk volgend jaar voor eenverdieners die minder dan 34.000 euro verdienen. Zij houden straks dus meer over van elke extra verdiende euro, maar spreekt eigenlijk niemand over. Twee: de zorgwekkende tabel bij het Belastingplan gaat over eenverdieners met kinderen, een relatief kleine groep Nederlanders. Drie: een hoge marginale druk moet niet verward worden met een hoge belastingdruk. Vier: de hoge marginale druk is geen nieuws, want al jarenlang een kenmerk van het Nederlandse belastingstelsel.

In antwoord op Kamervragen wijzen Van Rij en minister van Financiën Sigrid Kaag de verontruste vragenstellers op het feit dat de eenverdieners uit de gewraakte tabel niet erg representatief zijn voor de gemiddelde belastingbetaler. Voor 98 procent van de Nederlanders is de marginale druk volgend jaar lager dan 80 procent, melden zij de Kamer. Voor inkomens tussen de 40.000 en 75.000 euro is die druk rond de 55 procent gemiddeld. Voor tweeverdieners geldt dat de marginale druk voor de minstverdienende partner gemiddeld veel lager is dan die uit de ophefmakende tabel bij het Belastingplan.

Bovendien gaan veel Nederlanders dankzij het koopkrachtpakket volgend jaar juist minder belasting betalen. Een hoge belasting op een euro loonsverhoging kan namelijk heel goed samengaan met een lage belastingdruk over het totale inkomen. De marginale druk gaat immers alleen over loon dat iemand erbij krijgt, maar dankzij de hogere toeslagen en belastingkortingen betalen veel Nederlanders in 2023 juist minder belasting over de euro’s die ze daarvoor al verdienden. De bewindspersonen op Financiën schrijven de Kamer: ‘Een deel van de maatregelen in het huidige koopkrachtpakket verhogen de marginale druk, maar zorgen er tegelijk voor dat huishoudens meer overhouden.’

Prikkel om te werken

Door de koopkrachtsteun verschuift de hoogste marginale druk volgend jaar naar iets hogere inkomensgroepen (zie ook de grafiek), maar dat sommige inkomenscategorieën kampen met een marginale druk van 80 procent of hoger is al vele jaren zo. Het probleem dat dit de prikkel om meer te werken vermindert, wordt ook al heel lang onderkend. Onder andere in 2017 en 2019 zijn daar nog onderzoeksrapporten over verschenen die naar de Tweede Kamer zijn gezonden.

Het probleem is echter niet makkelijk op te lossen, zo schrijven ook Kaag en Van Rij nu weer, omdat het ingebakken zit in ons belastingstelsel. Dat is sinds de laatste grote belastingherziening in 2001 opgetuigd met allerhande belastingkortingen (algemene heffingskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, arbeidskorting) en toeslagen (zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) om allerlei inkomensgroepen te bedienen. Hierdoor is er in het stelsel een soort inkomensklif ingebouwd: iedereen die over die rand valt verliest zoveel kortingen en toeslagen dat extra werken niet erg loont.

Makkelijke oplossingen zijn er niet. Eén manier om de marginale druk te verlagen is de inkomenssteun verminderen, maar die heeft de Kamer juist afgedwongen vanwege dreigende energiearmoede. De andere optie is heel Nederland dezelfde inkomenssteun geven. Dat laatste kost idioot veel geld en is dus ook niet reëel. De enige echte oplossing is een grote belastingstelselherziening. Daar praat de politiek al jaren over, maar vanwege fundamentele meningsverschillen tussen coalitiepartijen over inkomenspolitiek komt het er maar niet van. Ook dit kabinet heeft de belastinghervorming waar vrijwel alle economen al jaren voor pleiten op de lange baan geschoven.