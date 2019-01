Meer voorlichting aan arts en patiënt leidt tot minder onnodige behandelingen

Een maag-darm arts voert een maagonderzoek (een zogenaamde gastroscopie) uit bij een patiënt. Een verpleegkundige draagt extra bescherming, omdat ze verkouden is en de patiënt niet wil besmetten. Beeld Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

Dat blijkt uit het onderzoek Doen of laten in de gezondheidszorg? van het Radboudumc in Nijmegen dat donderdag wordt gepresenteerd. Onderzoekers Tijn Kool en Simone van Dulmen: ‘Met relatief simpele ingrepen is de kwaliteit van de zorg te verbeteren.’ Als een patiënt met maagpijn bijvoorbeeld via een interactieve website gedegen informatie over zijn kwaal krijgt, zal hij meestal afzien van een dure en vaak nutteloze kijkoperatie, die bovendien risicovol is.

Omdat de zorgkosten blijven stijgen – er wordt nu jaarlijks 80 miljard euro aan uitgegeven – vroeg de toenmalige volksgezondheidsminister Edith Schippers de zorgsector mee te denken over de vraag hoe de zorg betaalbaar kan blijven. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stelde in 2016 een lijst op met 1.300 veelal nutteloze behandelingen. Door deze behandelingen minder vaak uit te voeren, kan geld worden bespaard.

Maar zo simpel is het niet, zegt Van Dulmen. ‘Slechts een deel van de patiënten heeft geen baat bij deze behandelingen, anderen wel. Zorgverleners moeten daarvan op de hoogte zijn. En ze moeten, net als patiënten, hun gedrag veranderen. Dat kost tijd.’

Onnodige zorg wordt verleend omdat de arts of verpleegkundige een aangeleerde routine volgt. Een zorgverlener is bang om dingen te missen, en is bovendien niet gewend om niets te doen. Patiënten vragen vaak om behandelingen. Van Dulmen: ‘De bladen schrijven dat je, als je moe bent, waarschijnlijk een vitaminetekort hebt. Vermoeide lezers vragen de huisarts dat te meten. De huisarts doet dat vervolgens, om de patiënt tevreden te houden en gerust te stellen.’

Productieprikkel

Sommige ziekenhuizen en zorgverleners ervaren bovendien de prikkel om productie te draaien, omdat ze bijvoorbeeld per verrichting worden betaald. Daarom wilden enkele ziekenhuisafdelingen niet meewerken aan het onderzoek – ze vrezen dalende inkomsten.

Om te kijken of het werkelijk mogelijk is minder te behandelen, werden acht onderzoeken begonnen: twee onder huisartsen, de rest in ziekenhuizen. Tientallen huisartsennetwerken en 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelinstellingen werkten mee. Het resultaat was dat er minder zorg werd verleend, zonder dat de patiënt werd geschaad: door bijvoorbeeld onnodige laboratoriumonderzoeken, MRI-scans en vitaminemetingen na te laten. Dit werd bereikt met relatief simpele maatregelen, bijvoorbeeld door zorgverleners beter te scholen over het nut van bepaalde ingrepen, zodat ze met hun vastgeroeste routines konden breken.

Volgens gezondheidseconoom Erik Schut van de Erasmus Universiteit kan niemand het oneens zijn met het terugdringen van onnodige behandelingen en is het goed daarover de gezondheidsprofessionals en patiënten extra voor te lichten. Maar het moet volgens hem niet de andere kant op schieten. ‘Sommige routines zijn een nuttige check, ook al zijn ze niet bij iedereen nodig. Maar met routines voorkom je ook dat handelingen onterecht worden nagelaten.’

‘Het reduceren van onnodige zorg is een belangrijk en relevant project’, erkent Wim van Harten, bestuursvoorzitter van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en hoogleraar zorgtechnologie aan de Universiteit Twente. ‘Maar dit zijn veelal voorlopige resultaten en er is veel variatie in de uitkomsten, waardoor vervolgonderzoek noodzakelijk is. Hij pleit ervoor dat het vervolgprogramma niet alleen door universitaire medische centra wordt geleid, zodat er ook draagvlak ontstaat onder huisartsen en specialisten uit bijvoorbeeld streekziekenhuizen.

Belang patiënt voorop

Wie onnodige behandelingen daadwerkelijk wil terugdringen, moet uiteindelijk niet alleen maar denken aan kostenbesparing, maar vooral het belang van de patiënt vooropstellen, beklemtoont onderzoeker Kool. Het gaat erom dat de zorg aan de patiënt verbetert doordat die geen onnodige behandeling krijgt, die hem bovendien schade zou kunnen berokkenen. Zorgverleners moeten hierover les krijgen en gemotiveerd zijn om niet zomaar in oude routines terug te vallen.

Knelpunt is dat deelnemende zorgverleners soms niet genoeg tijd hebben om de benodigde extra scholing te volgen. En ook regelmatig de tijd ontbreekt om met patiënten een uitgebreid en soms lastig gesprek te voeren over de mogelijkheden. Sommige patiënten durfden het bovendien toch niet aan om af te zien van een mogelijk onnodige behandeling.

Vanaf donderdag kunnen zorgverleners een handleiding downloaden waarin staat hoe ze zelf onnodige behandelingen kunnen verminderen. De onderzoekers noemen het echter nog belangrijker dat er een beweging op gang lijkt te komen. ‘Steeds meer zorgmedewerkers zien dat bij sommige behandelingen terughoudendheid nodig is. Wij moeten blijven hameren op het belang van dit thema.’