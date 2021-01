Meer virusdeeltjes gevonden in het riool, terwijl het aantal coronabesmettingen juist blijft dalen

Door het rioolwater te testen op de aanwezigheid van het virus, hoopt het RIVM sneller inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus.

Sinds september houdt het RIVM de rioolcijfers stelselmatig bij. Die geven grof gezien hetzelfde beeld als de besmettingen, maar hebben wel een schokkerig patroon. In september begint het aantal virusdeeltjes in het riool op te lopen, en rond 1 november bereikt het de hoogste waarde. Rond deze tijd wordt ook het hoogste punt van de tweede golf bereikt.

Vlak voor Kerst bereiken de rioolcijfers opnieuw een piek, ook het moment waarop de derde golf zijn hoogtepunt passeert. Daarna duikelen de rioolwaarden flink. Ook na de stijging van de afgelopen twee weken is de hoeveelheid virus in het riool nog lager dan vlak voor Kerst.

De metingen uit het rioolwater laten zien dat het virus momenteel het meest actief is in de regio Noord-Holland-Noord. Ook in de regio Twente zijn er veel virusdeeltjes gesignaleerd. Het aantal gemelde coronabesmettingen is de afgelopen week minder snel gedaald dan de week daarvoor. Het aantal positieve testresultaten daalde afgelopen week met 14 procent, een week eerder nog met 20 procent. De besmettingen lopen deze week licht op in vier van de 25 veiligheidsregio’s, onder meer in de regio West-Brabant.