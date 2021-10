Meer verplaatsingen nodig om drukte in zorg te spreiden, besmettingscijfers blijven snel oplopen

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in de teststraat bij het HMC Bronovo. Beeld ANP

Meer verplaatsingen tussen zorgregio’s, drukte in ziekenhuizen niet gelijk verdeeld

Door de sterke toestroom van nieuwe patiënten moeten ziekenhuizen ook weer patiënten naar andere ziekenhuizen verplaatsen. De drukte in de ziekenhuizen is niet gelijkmatig over verdeeld over het land. In een week tijd zijn er inmiddels 23 patiënten naar een andere zorgregio overgeplaatst, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarmee zijn er weer evenveel verplaatsingen nodig als in de zomermaanden, maar wel nog lager dan in de drukke maanden april en mei. Er zijn geen cijfers over hoeveel patiënten er binnen de regio naar een ander ziekenhuis zijn overgebracht. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in een week tijd met 50 procent gestegen naar 1122. Vooral op verpleegafdelingen stijgt het aantal nieuwe patiënten snel. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 144 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 38 procent meer dan vorige week. Van deze patiënten kwamen er 17 terecht op de intensive care, vrijwel evenveel als een week eerder.

Besmettingen blijven snel oplopen, zondag ruim 8 duizend besmettingen gemeld

Het aantal besmettingen nadert in rap tempo de aantallen die tijdens de dansen-met-jansen-piek werden bereikt. Zondag waren er 8.219 nieuwe meldingen, het hoogste aantal sinds 19 juli. De zomerpiek werd bereikt rond de 10 duizend meldingen per dag. In een week tijd is het aantal besmettingen met 42 procent opgelopen naar ruim 7 duizend gemiddeld per dag. Het groeitempo schommelt al twee weken tussen de 35 en 50 procent en vertoont nog geen duidelijke afvlakking. De regio’s IJsselland, Zuid-Holland-Zuid en Limburg-Noord tellen omgerekend per 100 duizend inwoners momenteel de meeste besmettingen. In een week tijd zijn er 97 sterfgevallen gemeld, hoger dan de 66 overledenen van vorige week.