Meer verdrinkingen in 2020, maar aantal verdronken kinderen neemt af

In Scheveningen kwamen vorig jaar vijf surfers om het leven. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Net zoals eerdere jaren overleden er veel meer mannen (85) dan vrouwen (22) als gevolg van een verdrinking.

Gemiddeld verdronken de afgelopen twintig jaar 87 Nederlanders per jaar, 2020 is dus een lichte opleving. Tussen 1966 en 1987 daalde het aantal verdrinkingen sterk, van 435 naar 97. Sindsdien is het aantal verdrinkingen stabiel laag, zonder enorme uitschieters. De meeste verdrinkingen (70 procent) gebeurden de afgelopen twintig jaar op open water, bijvoorbeeld in zee of in een sloot.

Vanaf de jaren vijftig tot de eeuwwisseling was het aantal verdronken kinderen onder de tien jaar relatief hoog, de afgelopen jaren is daar veel vooruitgang in geboekt. In 1950 verdronken er nog 266 kinderen onder de tien, wat neerkwam op 12,4 verdrinkingen per 100.000 kinderen in die leeftijdscategorie. In 2001 was dat nog 1 op de 100.000 kinderen onder de tien en vorig jaar 0,3. Gemiddeld overleden er de afgelopen tien jaar elk jaar zeven jonge kinderen in Nederland.

Wel sterven er relatief veel oudere Nederlanders na een verdrinking. De afgelopen twee jaar was de helft van alle verdronken Nederlanders 60 jaar of ouder. Dat is een oplopend percentage: tussen 2000 en 2010 was dat nog 35 procent.

Gelet op de etnische afkomst verdrinken Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond het vaakst. Vooral kinderen en tieners van die achtergrond overlijden relatief vaak door verdrinking. In de afgelopen jaren overleden niet-westerse Nederlanders tot twintig jaar oud bijna vier keer zo vaak als kinderen en tieners met een Nederlandse achtergrond. In 2017 riep de Nederlandse zwembond al op tot meer voorlichting over de gevaren van zwemmen voor Nederlanders met migratieachtergrond.