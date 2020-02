Meer studenten verpleegkunde, maar het personeelstekort blijft

Een zij-instromer en haar stagebegeleider aan het werk met een cliënt in een revalidatiecentrum. Beeld Marcel van den Bergh

Die toename komt niet onverwacht. Er is de afgelopen jaren een enorme hoeveelheid actieplannen, regionale samenwerkingen en reclamecampagnes in elkaar getimmerd om zoveel mogelijk jongeren, zij-instromers en her-intreders ervan te overtuigen in de zorg aan de slag te gaan.

Maar hoe hoopvol een stijging van acht procent ook klinkt, het onrustbarende tekort aan personeel is daarmee niet weg. Het verwachte tekort aan zorgpersoneel over twee jaar: 80 duizend mensen. Het aantal vacatures in de zorg (in derde kwartaal van 2019): 39 duizend.

Dat biedt verpleegkunde-studenten wel een voordeel: baanzekerheid. Afgestudeerde verpleegkundigen vinden sneller dan welke net-opgeleide beroepsgroep ook een substantiële baan, bleek dinsdag uit een rapport van het UWV. Gemiddeld zitten zij minder dan twee maanden thuis voordat ze in een ziekenhuis, in de wijk, of in een andere zorginstelling aan de slag kunnen, een volle maand korter dan hun leeftijdsgenoten die van de pabo komen. En ze verdienen gemiddeld ook nog eens 600 euro per jaar meer.

Veel harder dan in 2019 kan het aantal zorgstudenten niet groeien, waarschuwde de Commissie Werken in de Zorg – die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de arbeidsmarkt in de gaten houdt – eind vorig jaar. Hogescholen en zorginstellingen zitten aan hun maximum aantal opleidingsplekken en stageplaatsen.

De zorg, zo schreef de commissie, zal dus ook een oplossing moeten vinden voor het ‘vergiet-probleem’; de uitstroom van personeel ondertussen gaat onverminderd verder. Alleen al in het eerste kwartaal van 2019 verlieten 113 duizend mensen de zorgsector, 9 procent van alle zorgmedewerkers. ‘Verontrustend’, vond de commissie. ‘Als dit probleem niet wordt opgelost, dan wordt de personeelsschaarste zeker niet opgelost.’