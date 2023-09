Meer studenten blijven thuis wonen, omdat ze geen betaalbare kamer kunnen vinden

Vrijdagborrel in een Utrechts studentenhuis tijdens vrijdagborrel. 'Op kamers wonen draagt bij aan het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten en jongeren.' Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het aantal uitwonende studenten is het afgelopen decennium flink teruggelopen. Woonde in het studiejaar 2014-2015 nog 52 procent van de Nederlandse studenten in het hoger onderwijs buitenshuis, inmiddels is dat gezakt naar 44 procent, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023. De daling deed zich voor in de periode van het leenstelsel, dat sinds dit studiejaar is omgezet naar een basisbeurs.

Studenten noemen de gebrekkige betaalbaarheid en het tekort aan studentenkamers als hoofdoorzaak om thuis te blijven wonen. Een doorsneekamer in een studentenhuis zou inmiddels 480 euro kosten, zo blijkt uit een enquête van de monitor.

In de studentensteden Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Zwolle zijn volgens de onderzoekers de tekorten aan studentenwoningen het grootst. Het totaal aantal bewoonde studentenwoningen ligt nog wel hoger dan het aantal thuiswonende studenten, maar dat komt door de aanwezigheid van buitenlandse studenten. Inmiddels hebben ruim 119 duizend buitenlandse studenten een kamer.

‘Dat steeds minder Nederlandse studenten uit huis gaan, is slecht nieuws’, zegt Jolan de Bie van het kenniscentrum studentenhuisvesting Kences, de opsteller van het rapport. ‘We weten dat het op kamers wonen bijdraagt aan het welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van studenten en jongeren. Uit huis gaan is een natuurlijke stap naar zelfstandigheid.’

Het tekort aan studentenwoningen zal volgens Kences de komende jaren verder oplopen. Aangezien vorig jaar in afwachting van de invoering van de basisbeurs het aantal studenten tijdelijk lager lag, zal dit studiejaar het tekort al nijpender zijn, verwacht Kences.