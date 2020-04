Meer sterfte gemeld, ic-bezetting neemt af

In totaal zijn er in Nederland inmiddels 2.945 geregistreerde covid-sterfgevallen. Het daadwerkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger aangezien de ongeteste sterfgevallen in verpleeghuizen en thuisomgeving niet meetellen in de cijfers van het RIVM.

Door het paasweekend vallen de cijfers over doden en nieuwe opnamen waarschijnlijk iets lager uit dan de werkelijke aantallen, omdat niet alle artsen in het weekeinde gegevens doorgeven aan het RIVM. Bij de registratie van woensdag zal beter in beeld komen hoeveel mensen tijdens Pasen zijn overleden.

Het aantal nieuwe, gemelde ziekenhuisopnamen was dinsdag 210, een grotere stijging dan maandag. Toen werden er 147 nieuwe opnamen geregistreerd. In totaal zijn er inmiddels 8.939 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis vanwege de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal patiënten op de intensive care blijft dalen. Er verblijven nu 1.303 coronapatiënten op de intensive care, 35 minder dan maandag. Dit meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De daling is de grootste afname sinds het begin van de crisis. Op 9 april, tot nu toe de piek qua ic-bezetting, hadden er 1.417 patiënten intensieve zorg nodig. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemt de stabiele daling een gunstige ontwikkeling.

Van de Nederlandse coronapatiënten liggen er vandaag 55 in Duitsland, evenveel als gisteren. Op de Nederlandse ic-afdelingen zijn nu 1.248 patiënten opgenomen vanwege covid-19. Het LCPS geeft aan dat de beschikbare capaciteit stabiel is.

De Stichting NICE meldt dat er tot nu toe 477 patiënten op de ic zijn overleden, 484 hebben de intensive care levend verlaten maar liggen nog wel in het ziekenhuis. Ruim 200 patiënten die de ic hebben verlaten zijn inmiddels ook voldoende opgeknapt om naar huis te gaan.

Er zijn 868 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal positief geteste personen is nu 27.419. Lang niet iedereen wordt getest, dus er zijn zeker meer mensen in Nederland besmet met het virus. Vooral zorgmedewerkers worden getest, 28 procent van de bekende besmettingen is vastgesteld bij mensen die in de zorg werken. Er zijn nu zo’n 134 duizend covid-testen uitgevoerd in Nederland.