Meer souvenirs dan bloemen te koop op Amsterdamse bloemenmarkt

De Amsterdamse bloemenmarkt aan het Singel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De maatregel dient de Bloemenmarkt aantrekkelijker te maken voor Amsterdammers, die voor het aanschaffen van een boeket net zo lief de bloemist in hun buurt opzoeken.

Op de Bloemenmarkt mogen zestien ondernemers hun spullen verkopen. Hun assortiment mag voor maximaal een kwart uit toeristische prullaria bestaan. Bij een controle vorig jaar bleken vijftien van de zestien erfpachthouders zich niet te houden aan de regelgeving. Tien van hen hebben hun beleid niet aangepast en worden nu beboet.

De boetes bedragen drie keer de jaarlijkse prijs voor het grondgebruik (de jaarcanon), die varieert tussen 10- en 40 duizend euro per kraam. De gemeente beoogt met de actie de plek populairder te maken voor inwoners van de stad. ‘De gemiddelde Amsterdammer koopt zijn bloemen niet graag meer op de Bloemenmarkt. Dat gaat ten koste van het historische karakter’, laat een woordvoerder weten.

Zonder Amsterdammers bepalen de toeristen het straatbeeld op de Bloemenmarkt, maar zij lijken niet geïnteresseerd in de aanschaf van bloemen, bollen of bloempotten. In 2004 stelden onderzoekers in twee rapporten al vast dat aan bloemenverkoop weinig viel te verdienen aan het Singel. De verkopers dachten daarmee een legitimatie te vinden voor hun keuze ook souvenirs te verhandelen. Zij komen nu bedrogen uit.

De Bloemenmarkt kwam eerder slecht in het nieuws. In oktober liet de gemeente onderzoek doen naar de kwaliteit van de tulpenbollen die daar worden verkocht. Mysteryshoppers van onderzoeksbureau Bulb Quality Support hadden bij vijf kramen 1.364 tulpenbollen gekocht, slechts 1 procent kwam daarvan tot bloei. De gemeente noemde dit ‘structurele misleiding van consumenten’ en heeft inmiddels een nieuwe testronde uitgezet.