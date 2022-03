Meer reparatie en hergebruik, langere levensduur van producten: Brussel wil af van de weggooi-economie

Een sneakerswinkel in Amsterdam. Bij de productie van schoenen valt qua duurzaamheid een wereld te winnen. Beeld ANP / Harold Versteeg

De coronapandemie drukte bedrijven en consumenten met de neus op het feit dat de Europese economie draait op ingevoerde grondstoffen. De Russische invasie van Oekraïne maakt de afhankelijkheid van geïmporteerd gas pijnlijk duidelijk. Dit gevoegd bij het Europese streven naar klimaatneutraliteit in 2050 dwingt om ‘ons economisch model opnieuw uit te vinden’, aldus de Commissie.

Omdat het ontwerp van een product bepalend is voor 80 procent van de mogelijke milieuschade, ligt hier volgens de Commissie de sleutel naar een duurzame economie. De nieuwe ecodesign-verordening die de Commissarissen Timmermans (Green Deal), Breton (Interne Markt) en Sinkevicius (Milieu) woensdag presenteren, moet een eind maken aan de weggooi-economie.

De kaderwet die de Commissie voorstelt, maakt het mogelijk bindende minimumeisen te stellen aan de levensduur van bijna alle producten (behalve voedsel en veevoer), en aan de mogelijkheid ze te repareren en upgraden. Verder komen er beperkingen aan het gebruik van chemische stoffen die recycling van het apparaat beperken, aan het energieverbruik en de vervuiling door de verpakking. Ook stuurt de Commissie aan (waar mogelijk) op een minimum percentage gerecycleerde grondstoffen in een product.

Al die duurzaamheidsinformatie komt op het label of in een digitaal paspoort zodat de consument bewuste keuzes kan maken. De Commissie wil een verbod op valse of verhullende claims, zoals ‘groen’, ‘ecovriendelijk’ of ‘goed voor het milieu’. Voor de omslag naar een duurzame samenleving ‘hebben we dringend behoefte aan nieuwe manieren waarop we producten ontwerpen, produceren en gebruiken’, aldus de Commissie in haar ontwerpvoorstel.

IJskasten en stofzuigers

Ze bouwt hiermee voort op de bestaande ecodesign-regels voor energieverbruik. Iedereen kent de energielabels voor ijskasten, wasmachines en stofzuigers. De Commissie stelt nu voor het eisenpakket breder te maken dan energie, en toepasbaar op het overgrote deel van alle producten. Omdat de nieuwe kaderwet op zijn vroegst in 2024 van kracht wordt, wil de Commissie in de tussentijd de bestaande wetgeving aanscherpen.

De textielindustrie is volgens Timmermans een sector waarin dringend actie nodig is. Op regels voor brandveiligheid en het gebruik van chemicaliën na, gelden nauwelijks voorschriften voor de productie van kleren terwijl die zeer vervuilend is. Bovendien wordt heel veel kleding weggegooid. Minimale eisen voor recycling zouden hier veel helpen. Ook bij de productie van bouwmaterialen en schoenen valt qua duurzaamheid een wereld te winnen.

De Commissie wil snel maatregelen tegen de afvalstroom van oude smartphones, tablets en laptops. ‘Gebruikers zijn gefrustreerd hoe snel hun apparaten kapotgaan, verouderd raken en niet ge-update of gerepareerd kunnen worden’, aldus het ontwerpvoorstel. Verplichte regels voor levensduur, repareerbaarheid, upgrades en hergebruik moeten hierin verandering brengen. Welke regels voor welke sectoren gaan gelden, bepaalt de Commissie in overleg met bedrijven en consumentenorganisaties, en na een effectrapportage.

Opvallend is het voornemen om het vernietigen van onverkochte goederen aan banden te leggen. Bedrijven moeten openbaar maken hoeveel van deze gedateerde producten (kleren, telefoons, tv’s) ze jaarlijks aanbieden als afval. De Commissie overweegt een verbod op vernietiging als die aantallen niet snel genoeg dalen.