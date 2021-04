Meer problemen in Noordzee: schip verliest vijf containers bij Ameland, een ander draaide stuurloos rondjes

In januari 2019 verloor containerschip MSC Zoe in vergelijkbare omstandigheden 342 containers. Beeld ANP

De kapitein van de Baltic Tern meldde het ongeluk om 10.45 uur bij de kustwacht. In drie van de containers zitten droge goederen, één container is leeg, één container bevat het oplosmiddel aceton. De Baltic Tern, die onder Cypriotische vlag vaart, kwam van Sint-Petersburg en had Rotterdam als bestemming.

MS Zoe

De kustwacht voert berekeningen uit om te bepalen waar de containers heen kunnen drijven, en of ze zullen aanspoelen. De scheepvaart wordt actief geïnformeerd over de positie van de containers, om ongelukken te voorkomen. Waardoor de vijf containers van het dek vielen is nog onbekend, aldus een woordvoerder van de kustwacht. Ook de vraag of de aceton in één van de containers een gevaar vormt is nog niet duidelijk: tot dusverre is er geen lek geconstateerd.

De Kustwacht waarschuwt schepen en het Kustwachtvliegtuig vliegt naar de locatie voor beeldopbouw en probeert de containers te lokaliseren. Of de containers aanspoelen is onbekend. Op basis van berekeningen worden mogelijke scenario's bepaald. — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) 7 april 2021

Er stond de afgelopen dagen een harde noord- tot noordwestenwind op de Noordzee, rond windkracht 6 à 7, waardoor de golven vanochtend boven de 5 meter uitkwamen. In 2019 verloor het bijna 400 meter lange containerschip MSC Zoe in vergelijkbare weersomstandigheden 342 containers, waar de kapitein pas uren later achter kwam. Het hele waddengebied raakte bezaaid met spullen, van fleecedekens tot sandalen. Ook belandden er grote hoeveelheden plastic korrels in het water en op de stranden van de Waddeneilanden.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid adviseerde vanwege dit incident om grote schepen met harde storm uit het noordwesten niet meer de zogeheten zuidelijke Waddenroute te laten nemen, die vlak langs de eilanden voert en ondieper is dan de noordelijke. Schepen groter dan 300 meter die bij Texel aankomen, krijgen nu het advies om de noordelijke route te pakken bij golven hoger dan 5 meter, aldus de kustwacht.

Kapiteins volgen die adviezen goed op, schreef minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) afgelopen november in een Kamerbrief. Dat Nederland de vaarroute bij slecht weer niet gewoon kan sluiten, komt omdat een deel ervan buiten de territoriale wateren van Nederland ligt.

Escape in de problemen

Aangezien de Baltic Tern een stuk kleiner is dan 300 meter, is deze maatregel sowieso niet van toepassing op dit schip. Bovendien kwam het uit Duitse wateren, waardoor de keuze voor de noordelijke of zuidelijke route al buiten de Nederlandse wateren gemaakt werd. Hier is het aan Duitsland om schepen te waarschuwen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid verzamelt meer informatie over het incident met de Baltic Tern en beslist deze of volgende week of er een onderzoek nodig is, zegt een woordvoerder.

Gisteravond kwam er overigens ook al een schip in de problemen, nabij Vlieland. Rond 21.00 uur werd duidelijk dat het containerschip de Escape, ook ongeveer 170 meter lang, in cirkels bleef rondvaren omdat het roer vast zat. Een schip van de kustwacht sleepte het naar een veilige positie en houdt het daar momenteel vast, in afwachting van rustiger weer, waarna een sleepboot de Escape naar Rotterdam zal slepen.

En voor de kust van Noorwegen, waar de golven de afgelopen dagen wel 15 meter hoog werden, raakte maandagavond het Nederlandse schip de Eemslift Hendrika stuurloos. Doordat een deel van de lading losraakte en verschoof, maakte het schip zwaar slagzij en werd het onbestuurbaar.

De bemanning is geëvacueerd, sindsdien drijft het schip stuurloos in de Noorse wateren. Boskalis – het bedrijf dat vorige week nog een gigantisch vrachtschip wist los te maken dat klem zat in het Suezkanaal – zal proberen dat schip te bergen, maar het slechte weer levert vertraging op.