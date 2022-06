Meer positieve tests, meer virus in het rioolwater: er lijkt een zomercoronagolf in de maak

Bij een teststraat van de GGD in Arnhem wacht een medewerker op klandizie. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een beetje raar is het wel. Al ruim twee jaar zijn Irma (38) en Tijmen (41) uit Nieuwegein extra voorzichtig met corona, omdat Tijmen een long mist en dus kwetsbaar is. En nu, net nu corona weg lijkt, ze allebei driemaal zijn ingeënt en de zomer aanbreekt: jawel hoor. Corona.

‘Het zit eigenlijk al helemaal niet meer in je systeem om aan corona te denken of een zelftest te doen’, vertelt Irma. ‘Maar Tijmen heeft de klassieke tekenen van corona. Keelpijn, vermoeidheid, spierpijn. Dus deden we die zelftest toch maar.’ Met, verrassing, twee streepjes als resultaat. ‘Ik ben allang blij dat dit niet tweeënhalf jaar geleden is gebeurd. Hij zit wel in de categorie: potentiële ziekenhuispatiënt’, zegt Irma.

Ziekenhuisopnamen

Tijmen en Irma – hun familienaam willen ze uit privacyoverweging niet in de krant – zijn bepaald niet de enigen bij wie het coronavirus toch weer is opgedoken. Voor het eerst sinds maart meldde het RIVM deze week weer een stijging van het aantal mensen dat positief testte: van zeven- naar ruim negenduizend. Ook het aantal ziekenhuisopnamen neemt weer iets toe, al is niet altijd goed te zeggen of corona ook de reden van de opname is. Dat kan toeval zijn, maar tegelijkertijd ziet men een toename van niet één, maar liefst drie nieuwe ondersoorten van de omikronvariant. Die hebben als speciale eigenschap dat ze tóch weer mensen kunnen besmetten die al eerder corona hadden of zijn gevaccineerd, blijkt uit eerste, Zuid-Afrikaanse studies.

Het is nog te vroeg om nu al te spreken van een zomergolf, benadrukt desgevraagd epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM. ‘Ik wil absoluut geen paniek zaaien. Maar wat we zien, zou het begin kunnen zijn van een opleving in het aantal infecties. Dat zou ook niet onlogisch zijn: de varianten die we zien opkomen, verspreiden zich toch weer wat makkelijker.’

Naar verwachting deze maand al zullen de nieuwkomers, genaamd BA.4, BA.5 en BA.2.12.1, de overhand krijgen in ons land, denkt het RIVM. In onder meer Zuid-Afrika en Portugal, waar de varianten eerder dominant werden, volgde daarop ook een bescheiden toename van het aantal ziekenhuisopnamen. Aan de andere kant: vaccinatie en eerdere infectie beschermen doorgaans nog steeds goed tegen het uit de hand lopen van de ziekte.

Rustig vaarwater

Door de bank genomen verkeert de pandemie overigens nog steeds in rustig vaarwater. Wereldwijd daalde het aantal geregistreerde sterfgevallen met ruim 20 procent, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week. In Europa is die afname het sterkst: ruim tweeduizend coronadoden afgelopen week, van wie zeven in Nederland.

Toch leiden BA.4, BA.5 en BA.2.12.1 op meer plekken tot problemen. In Israël zei de plaatselijke coronapaus Salman Zarka dat een zomergolf onvermijdelijk is, en in de VS – waar maar een op de drie mensen is geboosterd – registreert men alweer zo’n 100 duizend infecties per week en tussen de 250 en de 400 coronadoden per dag. De omikrongolf, in Europa mild, is in de VS inmiddels de op een na dodelijkste coronagolf die men had.

In de ruim 300 Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties is het beeld overigens nog rustig. Wel lijkt er wat meer virus rond te gaan in het westen van het land, en dan met name rond Den Haag, signaleert Van den Hof.

Dat het zomer is, laagseizoen voor luchtwegvirussen, maakt daarbij wel iets uit. Experts gaan ervan uit dat covid ’s zomers zo’n 20 tot 40 procent minder besmettingen veroorzaakt. Tegelijk liet het coronavirus tijdens de ‘dansen met Janssen'-piek van vorig jaar ook zien dat oplevingen in de zomer goed mogelijk zijn.

In Nieuwegein heeft Tijmen zich erbij neergelegd dat hij nu officieel coronapatiënt is. ‘Het is een beetje een mannengriep, hoor’, zegt Irma. ‘Met veel op bed liggen, relaxen, Netflixen en X-boxen. We hebben allebei al gezegd: als dit alles is, dan tekenen we ervoor.’