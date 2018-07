Meer pleegouders melden zich, maar opvang schiet nog altijd tekort

Voor het eerst in vier jaar is het aantal aanmeldingen voor pleegzorg toegenomen. In 2017 boden 2.647 pleegouders zich aan, 7 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Nog altijd is er een tekort aan pleegouders: Jeugdzorg streeft naar 3.500 nieuwe pleeggezinnen per jaar.

Pleegouders Cees van Hoof en Ans Martens houden in 2013 openhuis zodat belangstellenden hun ervaringen kunnen horen. Foto arie kievit

De stijging in het aantal aanmeldingen komt door de campagne ‘supergewone mensen gezocht’, waar Jeugdzorg in 2015 mee aftrapte. Daarmee wil de organisatie het beeld bijstellen dat bij veel mensen leeft, namelijk dat ze niet geschikt zouden zijn als pleegouder.

‘Ze denken al snel: ik heb te weinig tijd, een drukke baan, ik woon alleen of heb een partner van hetzelfde geslacht, dus dat zal wel niet kunnen’, zegt Jeanette Reukers, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. ‘Je hoeft geen fulltime ouderschap te vragen. Tieners kunnen zichzelf goed vermaken, die hebben echt niet 24 uur zorg en aandacht nodig. Als er maar tijdstippen zijn waarop een goed gesprek mogelijk is.’

Om pleegzorg voor een grotere groep aantrekkelijk te maken, zet Jeugdzorg steeds meer in op deeltijdopvang. Kinderen worden dan in het weekend of alleen tijdens de vakanties in een pleeggezin ondergebracht. Reukers: 'Deze optie wordt ook deels ingezet voor pleegouders die het lastig hebben met hun pleegkind. Door het kind in het weekend ergens anders onder te brengen, worden ze ontlast.'

Instellingen vermijden

Vorig jaar werden ruim 23 duizend kinderen opgevangen door 16.655 pleegouders. In de afgelopen tien jaar is de vraag naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. Dit heeft onder meer te maken met de nieuwe Jeugdwet, die als doelstelling heeft om kinderen zo veel mogelijk in gezinnen in plaats van instellingen op te laten groeien.

‘Op een moment dat pleegzorg in beeld komt, is er van alles aan de hand’, zegt Reukers. ‘Van alledaagse problemen die zich opstapelen – denk aan ouders die uit elkaar gaan, financiële problemen, baanverlies en een instabiele woonsituatie – tot ernstig geweld, verslavingsproblematiek of psychiatrische problemen.’

Soms kunnen de kinderen met hulp van instanties thuis blijven wonen, maar als de thuissituatie gevaarlijk wordt, volgt gedwongen uithuisplaatsing. In één op de drie gevallen blijft het gezag bij de ouders liggen en werken zij vrijwillig mee aan plaatsing bij pleegouders.

Jeugdzorg probeert een zo goed mogelijke match te vinden, passend bij de situatie van de mensen die zich aanbieden. Maar door het tekort aan pleegouders zijn er ‘te weinig keuzemogelijkheden’, zegt Reukers.

Vorig jaar werden 590 plaatsingen beëindigd. Er was geen goede klik of de plaatsing van het pleegkind had een te belastende impact op het gezinsleven.