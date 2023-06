Meer Oekraïense activiteit aan front bij Donetsk, maar begin tegenoffensief is nog niet aan te wijzen

Een Oekraïense militair probeert met een drone zicht te krijgen op de Russische posities in een buitenwijk van Donetsk. Beeld Efrem Lukatsky / AP

De Oekraïense regering ontkent op haar beurt dat het langverwachte tegenoffensief is begonnen. Maandagochtend beweerde het Russische leger dat het zondagochtend een grote tegenaanval van Oekraïne op vijf plekken aan het front in de regio Donetsk had afgeslagen. Oekraïne zou honderden militairen en tientallen voertuigen hebben verloren. ‘Doel van de vijand was door te breken op wat zij dachten dat de kwetsbaarste sector van het front was’, aldus het leger op Telegram. De Russische beweringen vallen momenteel niet onafhankelijk te verifiëren.

Wel meldt The New York Times op basis van Amerikaanse functionarissen dat de militaire activiteiten van Oekraïne op meerdere plekken aan het front zijn toegenomen. Zij baseren zich onder meer op satellieten van het Amerikaanse leger. De functionarissen noemen het ‘een mogelijke indicatie’ van het begin van het Oekraïense tegenoffensief. Eerder meldde de krant al een doorbraak door de Russische verdedigingslinie op verschillende plekken.

Ook pro-Russische kanalen op sociale media meldden maandagochtend dat de situatie aan het front ‘elk uur alarmerender’ werd.

Startschot ontbreekt

Al maanden wordt er vooruitgeblikt op het ‘Oekraïense tegenoffensief’. Het offensief werd aanvankelijk voorspeld voor de eerste maanden van dit jaar, maar Oekraïne heeft meer tijd genomen, onder meer om troepen te trainen en meer zware wapens te vergaren. Oekraïne en militaire analisten hebben steeds gewaarschuwd dat dit offensief een proces is, en niet een moment waarvoor ergens iemand het startschot geeft: de frontlijn zal worden afgetast, er zullen voorbereidende bewegingen zijn en afleidingsmanoeuvres om de vijand in verwarring te brengen.

Oekraïne weigert maandag dan ook te reageren op een manier die uitgelegd kan worden als een startschot. De onderminister van Defensie, Hanna Maljar, noemde de Russische beweringen een ‘afleidingsmanoeuvre’ om het ‘falen van de Russen in Bachmoet’ te bedekken. ‘De verdedigingsoperatie omvat alles, inclusief tegenaanvallen’, schrijft ze op Telegram. ‘Daarom gaan we op sommige fronten over op offensieve acties.’ Bachmoet is volgens haar nog steeds het hart van de strijd.

Daarentegen deed de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, in een interview met Reuters de opmerkelijke uitspraak dat Oekraïne ‘genoeg wapens’ heeft voor het tegenoffensief. Wanneer dat dan zou starten, wilde Koeleba niet zeggen.

Zaporizja

Ook elders werd maandag gevochten. Persbureau AP citeert Vladimir Rogov, een door Rusland geïnstalleerde bestuurder in het bezette deel van de provincie Zaporizja, die zegt dat Oekraïense troepen ook daar in de aanval zijn gegaan. Ze zouden daar 400 meter in bezet gebied zijn doorgedrongen voordat ze werden teruggeslagen. Volgens Rogov zijn de gevechten in Zaporizja ook maandag nog gaande.

De Oekraïense legerleiding meldde dat de afgelopen dagen 29 gevechten hebben gewoed, verspreid over de hele frontlijn rond de door Rusland geannexeerde Oekraïense provincies Loehansk en Donetsk. Details over de gevechten werden niet gegeven.