Meer nieuwbouwwoningen verkocht in 2021, Nederland in EU-top qua prijsstijgingen

Nieuwbouw in Woerden. Beeld Elisa Maenhout

Nieuwbouwmarkt lijkt minder op slot dan rest van woninghandel

De prijzen voor nieuwbouwwoningen zijn in 2021 veel minder snel gestegen dan die voor bestaande woningen. Nieuw gebouwde huizen werden in het laatste kwartaal voor 13,5 procent meer verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, rapporteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bestaande koopwoningen gingen voor 19,6 procent meer van de hand, de grootste stijging in bijna 22 jaar. In totaal werden er 259 duizend huizen verkocht in Nederland, bijna 9 duizend minder dan in 2020. Maar het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg juist nipt. Dat nam toe van 32.346 naar 33.204, het hoogste aantal sinds het CBS begon met deze telling in 2015.

De laatste maanden stijgen de prijzen wat minder snel, begin april was er zelfs sprake van een lichte daling ten opzichte van een kwartaal eerder, volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Op jaarbasis zijn de huizenprijzen nog wel toegenomen.

Nederlandse woningprijzen stijgen sneller dan die in Duitsland en België

Vrijwel nergens in de Europese Unie stegen de huizenprijzen in het vierde kwartaal van 2021 zo snel als in Nederland. Dit blijkt uit een nieuwe rapportage van het statistiekbureau van de Europese Unie, Eurostat. In Nederland waren de huizenprijzen 18,7 procent hoger dan een jaar eerder. Alleen in Tsjechië, Estland, Litouwen en Hongarije stegen de prijzen sneller. Het EU-gemiddelde is 10 procent. Alleen in Cyprus daalden de prijzen, met 5,3 procent. Daar is de markt de crisis van 2008 nog niet te boven. Duitsland zag de prijzen ook bovengemiddeld stijgen, met 12,2 procent. België staat met een prijsstijging van ruim 6 procent in de onderste regionen van deze EU-ranglijst.