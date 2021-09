Meer Nederlanders naar hun werk, drukste week in verkeer sinds begin pandemie

Medewerkers van online supermarkt Picnic op kantoor in Duivendrecht. Beeld ANP

Bezoek aan werkvloer groeit gestaag

Werknemers brengen de lichte versoepeling van het thuiswerkadvies al enigszins in de praktijk. Per 25 september verandert het advies om thuis te werken in ‘thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is’. Het aantal Nederlanders dat weer naar het werk gaat neemt echter al een tijdje toe. De trend van het voorjaar lijkt ook na de zomervakantie door te zetten. Er keren meer personen terug naar de werkvloer dan een jaar geleden. Begin september was het nog wel 16 procent rustiger dan net voor de pandemie in januari en februari 2020, aldus mobiliteitsgegevens van Google.

In september 2020 werden werkplekken 21 procent minder bezocht. Hierna werd het nog even iets drukker, tot de tweede coronagolf toesloeg. De afgelopen weken is het nog wel rustiger dan voor de zomervakantie, toen het thuiswerkadvies kortstondig was geschrapt.

Twee keer zoveel uren thuiswerk verwacht

Werknemers verwachten dat ze na de crisis twee keer zo vaak blijven thuiswerken als daarvoor: 8 van de 34 uur, in plaats van 3,8. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau uit januari. De meeste gewerkte uren zullen dus nog wel op een werkplek plaatsvinden. Opvallend is dat werknemers meer hopen thuis te werken dan ze verwachten te zullen doen: in een gewenste werkweek zijn ze 9 uur thuis. Hoewel mannen een langere werkweek hebben, verwachten zij percentueel gezien evenveel thuis te werken als vrouwen.

Meer werk ter plaatse leidt tot meer files

Tegelijk met de drukte op de werkvloer stijgt ook het aantal files en hun grootte. De week tot en met 13 september was zelfs de drukste op de weg sinds in maart vorig jaar het thuiswerkadvies werd afgekondigd. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Rijkswaterstaat over filezwaarte. Dat is de lengte van alle files op een dag maal de duur. De recentste week was de drukte groter dan in februari van dit jaar, toen er sneeuw lag en het vroor. De druk viel toen gezien de weersomstandigheden mee doordat er destijds veel mensen thuis werkten. De filezwaarte gaat dan ook grotendeels gelijk op met het bezoek aan de werkvloer. Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde onlangs dat, tijdens de lockdowns, 20 procent minder kilometers leidde tot 70 procent minder files.