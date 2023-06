Meer Nederlanders kampen met geldzorgen, met name jongeren en alleenstaanden

Een lid van een Amsterdams buurtteam gaat langs de deuren om mensen die betalingsachterstanden hebben informatie te geven. Beeld Joris van Gennip

Veel meer Nederlanders dan voorheen kampten het afgelopen jaar met geldzorgen. Door de inflatie en stijgende energiekosten maakte bijna eenderde van de volwassenen zich zorgen over zijn toekomstige financiële situatie, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel Nederlanders met geldzorgen steeg van 22 procent in 2021 naar 29 procent afgelopen jaar. Na jarenlange daling is dat een duidelijke trendbreuk. Het is zelfs de eerste stijging sinds het statistiekbureau in 2013 begon met meten.

In elke leeftijdsgroep namen de geldzorgen in 2022 toe, zag het CBS. Maar met name jongeren hadden moeite met de inflatie en hoge energieprijzen. Onder 18- tot 25-jarigen was het aandeel dat zich zorgen maakt over financiën het hoogst: 36 procent. Het aandeel 75-plussers met geldzorgen was net als in 2021 het laagst (23 procent), maar steeg wel het hardst.

Verder maken meer vrouwen dan mannen zich zorgen om hun financiën. En alleenstaanden hebben vaker geldzorgen dan mensen met een partner. Ruim 40 procent van de alleenstaanden met een kind en 30 procent van de alleenstaanden zonder kinderen maakte zich in 2022 zorgen om geld. Bij stellen met of zonder kind was dat ongeveer een kwart.

Ook afgelopen jaar gold dat vooral mensen uit de laagste inkomensgroep (25 procent laagste inkomens) zich zorgen maakten over hun toekomstige financiën, wel 40 procent. Dat is twee keer zoveel als het aandeel onder de mensen uit de hoogste inkomensgroep (25 procent hoogste inkomens). De grootste stijging van mensen met geldzorgen was zichtbaar bij de twee middelste inkomensgroepen.