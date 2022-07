Meer nadelen dan voordelen bij coronavaccins? Aan de studie die gretig rondgepompt wordt, piept en kraakt van alles

Het was weer eens zover, daar op de woelige baren van de zee die corona heet. Want leuk hoor, die coronavaccins, maar door de bank genomen zijn de nadelen groter dan de voordelen. Om precies te zijn: de kans op ernstige bijwerkingen is een keer of drie hoger dan de kans om met ernstige corona in het ziekenhuis te belanden. Het middel is erger dan de kwaal, u zou wel knettergek zijn om u nog te laten vaccineren.

Zo gonst en galmt het nu al een paar weken, daar op internet. ‘Schokkend. Dit legt dus een bom onder de bewering dat er vrijwel geen bijwerkingen zijn. Ik denk dat het hiermee klaar is’, zegt oud-huisarts en publicist Dick Bijl, in een internetfilmpje over de kwestie dat honderdduizend keer werd bekeken. Reactie eronder: ‘Het blijft verbijsterend dat de mainstream media dit niet oppakt!!! Onze geliefden lopen gevaar.’

Je zou er de schouders over kunnen ophalen, ware het niet dat de ophef zo groot is en de studie in kwestie er zo betrouwbaar uitziet. Een op het oog keurige voorpublicatie, nog niet officieel gepubliceerd in een vakblad, maar wel geschreven door zeven fatsoenlijke onderzoekers, onder leiding van medisch-antropoloog Peter Doshi van de statige Stanford Universiteit. Al ruim een half miljoen keer werd de studie geraadpleegd. Uitzonderlijk voor een technisch artikel vol haarkloverijen over p-waarden en betrouwbaarheidsintervallen, maar het zal vooral komen doordat het zo lekker in de hand ligt: ideaal om al die domme schapen die zich hebben laten inenten mee om de oren te slaan.

In het onderzoek heranalyseert Doshi de uitkomsten van de eerste proeven met de coronavaccins van Pfizer en Moderna, van eind 2020. Met als nieuwigheid dat het team een uitgebreide checklist met mogelijke bijwerkingen erbij pakte, die andere wetenschappers al in het begin van de pandemie opstelden.

Het resultaat? Per tienduizend ingeënten gaf het vaccin van Pfizer 10,1 bijwerkingen, en dat van Moderna 15,1 bijwerkingen méér dan bij mensen die een placeboprik kregen. Intussen waren er bij de gevaccineerden respectievelijk 2,3 en 6,4 ziekenhuisopnamen wegens corona mínder. Oftewel: de nadelen zijn bij Pfizer vier keer groter dan de voordelen en bij Moderna ruim twee keer. ‘Onze resultaten laten een risico op ernstige bijwerkingen zien dat groter is dan de reductie van covid-19-hospitalisaties’, schrijft het team.

Geen speld tussen te krijgen, zou je zeggen. Nou ja, totdat je onder de motorkap kijkt. ‘Ze maken een aantal heel vreemde keuzen’, zegt hoogleraar biostatistiek Miriam Sturkenboom, na inzage in de studie. Sturkenboom heeft recht van spreken: ze is een van de opstellers van de bijwerkingenlijst die Doshi gebruikte. En haar oordeel is vernietigend: ‘Wat ze hier rapporteren, is absoluut geen correcte analyse van schadelijkheid en werkzaamheid, en daarmee misleidend.’

Dat begint al met de vergelijking die Doshi maakte tussen vaccinbijwerkingen en ziekenhuisopnamen. Op de ‘ernstige’ bijwerkingenlijst staan ook vrij onschuldige zaken zoals diarree en huiduitslag, waarmee je doorgaans niet in het ziekenhuis belandt. Niet eerlijk dus om dat af te zetten tegen een ziekenhuispatiënt met ernstige covid. Ook telde Doshi de ongevaccineerden die overleden aan corona niet mee. Een dode is geen ziekenhuispatiënt, nietwaar?

Nog zoiets: de mensen met de vaccinbijwerkingen tellen soms dubbel. Iemand die na vaccinatie meer dan één bijwerking kreeg – zeg: diarree én hoge bloeddruk – telt voor twee. Dat schiet lekker op.

Maar misschien wel de meest bedenkelijke truc is dat Doshi allerlei bijwerkingen schrapte van de lijst van Sturkenboom en haar collega’s. Om raadselachtige redenen: zo telde Doshi hoge bloedsuiker wel mee, maar lage bloedsuiker niet. Dat riekt naar ‘p-hacken’, vindt onder meer de Britse arts Susan Oliver, in een hard commentaar: statistische mooimakerij om de onderzoekscijfers beter te laten uitkomen. Sturkenboom zegt het droogjes: ‘Ik vraag me af of deze onderzoeksopzet vooraf zo is vastgelegd in een openbaar bekend protocol, of dat men vooral bezig is ondersteuning voor de hypothese te zoeken.’

Zo verkruimelt de illusie van het Falende Coronavaccin, naarmate je meer spiegels weghaalt, tot wat zij werkelijk is. Een rammelend onderzoek, waaraan van alles piept en kraakt en waaraan zelfs een luchtje zit van boerenbedrog.

Wonderlijk eigenlijk. Uiterst wantrouwig is men in coronasceptische kring over studies van de gevestigde orde – die wetenschappers en universiteiten spelen allemaal onder één hoedje met de overheid en de industrie, heet het al snel.

Totdat zo’n mainstreamonderzoek ineens iets beweert dat wel het Grote Ongenoegen lijkt te bevestigen. Dan slaat het wantrouwen prompt om in goedgelovigheid en knikt men gedwee: zie je wel, het is bewézen!