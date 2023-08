Meer mensen vermoord in 2022: vaker vrouwen en vooral door partner

Met rode hakken werd 25 juni op de Dam aandacht gevraagd voor de Nederlandse slachtoffers van femicide, moord op vrouwen. Beeld Joris van Gennip

Aantal moordslachtoffers stijgt voor tweede opeenvolgende jaar, en het hardst onder vrouwen

Het aantal personen in Nederland dat overlijdt door moord of doodslag is in 2022 voor het tweede jaar op rij gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Vooral vrouwen waren vaker het slachtoffer.

In 2022 kwamen 142 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er ruim honderd minder dan in 2003, maar meer dan het gemiddeld was in de afgelopen tien jaar. Toch durft CBS-onderzoeker Luuk Hovius nog niet te spreken van een stijgende trend of een oorzaak. ‘Deze cijfers fluctueren wel vaker.’

Wel valt op dat de toename onder vrouwen (10 slachtoffers meer) groter is dan bij mannen (6). Het aantal gevallen steeg het sterkst bij vrouwen van boven de 60; van 6 naar 13. De voorgaande vier jaar had de politie bij 99 procent van alle vrouwelijke slachtoffers een (vermoedelijke) dader in beeld. Daaruit blijkt dat bijna zes op de tien vrouwen door hun partner of ex-partner werden omgebracht.

Mannen en alleenstaanden sterk vertegenwoordigd onder moordverdachten

Verdachten van moord en doodslag zijn vaak man, alleenstaand, rond de 30 jaar oud en al bekend bij justitie.

Het Openbaar Ministerie bracht de afgelopen twintig jaar 2.450 verdachten voor moord of doodslag voor de rechter, aldus het CBS. Daarvan was 91 procent man. Het aandeel vrouwen is sinds 2018 wel gegroeid van 5 naar 10 procent. De gemiddelde leeftijd van de verdachten was 34 jaar.

In ruim de helft van de gevallen (53 procent) zijn verdachten al eerder verdacht geweest van andere strafbare feiten, vaak diefstal of mishandeling. Van de verdachten was 38 procent alleenstaand, terwijl deze groep maar 20 procent vormt van de Nederlandse bevolking. Ook thuiswonende kinderen en bewoners van instellingen zijn sterker vertegenwoordigd onder de moordverdachten.