Meer kerstvakantie, minder corona? ‘Niet goed voor werkende ouders, kinderen en economie’

Martin Brouwer, directeur van de Christelijke middelbare school Greijdanus Enschede:

‘Afgelopen vrijdag hebben wij de school gesloten, omdat het aantal coronabesmettingen heel snel opliep. Ik merkte dat het virus door alle leerjaren heen zat, zowel onder personeel als studenten. Ik moest ingrijpen. Een goede keuze, blijkt nu, want inmiddels is het aantal bevestigde gevallen van 8 opgelopen tot 21. Wij zijn een school met 200 leerlingen, dus dat is veel.

‘Zo’n verdriedubbeling moet niet op brede schaal gaan gebeuren. Rond de feestdagen hangt een sfeer van gezelligheid en samenzijn. Ook dit jaar zal er nog steeds gereisd worden en zullen mensen samenkomen. Om controle te houden over de brandhaarden, is het verstandig om als middelbare scholen een pas op de plaats te maken. Wij hebben geleerd hoe hard het kan gaan.’

Uit het meest recente advies van het Outbreak Management Team:

‘Het OMT wil graag onderzocht zien of het mogelijk is de afname van het aantal Covid-19-gevallen te ondersteunen door de kerstvakantie van scholen met een week te verlengen c.q. een week eerder te laten aanvangen. Een dergelijke interventie heeft naar verwachting een gunstig effect op de R en zou dus kunnen bijdragen om de landelijke signaalwaarden in januari uit te doen komen in niveau ‘waakzaam’, dat is minder dan 3 IC-opnamen per dag.’

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland:

‘Op scholen is het blijkbaar moeilijk om met grote aantallen genoeg afstand van elkaar te houden. Wij zien dat vooral oudere jongeren in het voortgezet onderwijs echt een bron van besmettingen zijn. Die geven het virus daarna weer door binnen het gezin. We moeten dat de pas afsnijden. In het primair onderwijs is er minder besmettingsgevaar. Je raakt ook de ouders harder met een sluiting. De organisatie binnen een gezin wordt veel moeilijker. Bij middelbare scholieren, zeker de oudere, is dat minder het geval.’

Woordvoerder Kees Bakhuis, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland:

‘Om het virus in te dammen zijn maatregelen nodig, dat staat buiten kijf. Maar we moeten niet direct in de reflex schieten om de scholen weer te gaan sluiten. Dat is geen goed idee voor werkende ouders, niet voor de kinderen en niet voor de economie. Laten we eerst het effect van zo’n maatregel onderzoeken en kijken of er alternatieven zijn. Door bijvoorbeeld met behulp van testen scholen te screenen, voorkomen we sluiting.’

Yasmin (16), leerling 4 vwo in Leiden:

‘Een week extra vakantie is leuk natuurlijk. Het is altijd fijn als je langer vrij hebt. Of gaat het dan weer van de meivakantie af? Dat zou jammer zijn. Ik moet wel zeggen dat ik naar school gaan nu leuker vind. Ik was het thuiszitten een beetje zat. Online les krijgen werkt gewoon niet zo goed.

‘Toch denk ik dat als het erom gaat corona te bestrijden, ze beter kunnen kiezen voor onlinelessen dan een week vakantie. Anders ga je alsnog afspreken met vrienden. En waarom niet meteen een hele maand? Dat is misschien nog beter. Dan moeten er wel goede afspraken over online lesgeven worden gemaakt. Sommige docenten doen het nu al prima. Die zorgen voor interactie. Ze stellen vragen zodat je kunt meedoen. Of ze zeggen bijvoorbeeld: zet je camera aan.’

Manon van Essen van lerarenvakbond CNV Onderwijs:

‘Het is niet aan ons om te bepalen of de scholen een week extra dicht moeten. Daarvoor kijken we naar het RIVM en het OMT. Waar wij beducht voor zijn, is om het gewoon een langere vakantie te maken. Iedereen in het onderwijs is erop gericht de achterstanden bij leerlingen terug te dringen die eerder dit jaar zijn ontstaan, tijdens de eerste golf. Natuurlijk leven er ook onder onze achterban zorgen. Denk aan oudere leden, of leraren die mantelzorg verlenen. Maar we moeten proberen het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Desnoods online.’

Schooldirecteur Brouwer:

‘Ik denk dat de achterstanden dit schooljaar sowieso al heel groot zijn. Dus die ene week maakt eigenlijk niet meer uit. Toch lijkt afstandsonderwijs mij beter dan een extra week kerstvakantie. Jongeren hebben juist in deze tijd behoefte aan structuur en ritme. Ze een week langer in bed laten liggen, helpt hen volgens mij niet.’