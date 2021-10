Meer import en slinkende voorraad: Nederland moet voor gas steeds meer naar de handel kijken

Bouw van gasleiding Nord Stream 2 nabij de Russische stad Kingisepp. Beeld Alexander Demianchuk/TASS

Meer gas het land in dan uit: Nederland steeds afhankelijker van handel

Nederland is voor gas steeds meer aangewezen op het buitenland. Lange tijd vloeide meer gas door pijpleidingen het land uit dan in, maar sinds 2018 importeert Nederland meer dan het exporteert.

Waar de handelsbalans in 2015 nog een overschot van ruim 14 miljard kubieke meter toonde, was dit in 2020 gedaald tot een tekort van bijna 19 miljard. Nederland importeerde volgens EU-cijfers vorig jaar 59 miljard kubieke meters. Daarvan kwam 25 miljard uit Noorwegen en 16 miljard uit Rusland. Een deel van deze import vervoert Nederland weer naar andere Europese landen, waardoor de handelsbalans lager uitvalt.

Deze afhankelijkheid van het buitenland zal komende jarentoenemen. Medio 2022 moet de kraan bij het Groningerveld dicht zijn. En ook op overige velden, waarvan het grootste veertig keer kleiner is dan dat van Groningen, daalt de productie. In 2045 leveren deze nog zo’n 4 miljard kubieke meter. Het Nederlandse verbruik lag vorig jaar op 42 miljard.

Gasvoorraad sterk geslonken, tot ver onder Europees gemiddelde

De toegenomen Nederlandse gasafhankelijkheid is ook terug te zien in de voorraad. Vorige jaren was deze steeds voor minstens 90 procent gevuld, nu wordt 58,5 procent van de opslagcapaciteit benut. De leegloop komt mede door het koude voorjaar, waarin meer werd gestookt. Ook stond afgelopen maanden relatief weinig wind, waardoor windparken minder opleverden en gascentrales harder moesten draaien om elektriciteit op te wekken. Als er te weinig gas voorradig is, brengt dit risico’s mee voor met name elektriciteitscentrales en zware industrie, vooral in koude perioden. Ook in andere EU-landen is de voorraad geslonken, het gemiddelde daalde van 95 naar 76 procent. Maar Nederland begeeft zich hier nog ruim onder.