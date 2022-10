Meer huizen verkocht in Amsterdam en Utrecht, tegen landelijke trend in

Een huis in Diemen tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsvereniging NVM. Beeld ANP

De huizenprijzen stijgen steeds minder snel, maar dit leidt vooralsnog niet tot een grote toestroom van huizenkopers. Tussen juli en september zijn 50.453 bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld, dat is 6 procent minder dan diezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral in de provincies Drenthe en Noord-Brabant werden minder huizen verkocht, in Gelderland en Noord-Holland was de afname van het aantal geregistreerde verkopen het kleinst. Als de cijfers per stad worden bekeken valt op dat in Amsterdam en Utrecht het aantal transacties juist toenam de afgelopen maanden in vergelijking met vorig jaar. Dat is niet in alle grote steden het geval: in Rotterdam werden in het derde kwartaal ongeveer evenveel huizen verkocht als een jaar geleden. In Den Haag nam het aantal verkochte woningen met 7,5 procent juist sterker af dan het Nederlands gemiddelde.

De huizenprijzen stegen in het derde kwartaal overal in Nederland minder snel dan in het kwartaal daarvoor. Makelaarsvereniging NVM meldde eerder deze maand dat in veel regio’s in de maand september de prijzen zelfs al daalden ten opzichte van een jaar eerder. In de CBS-cijfers wordt een verkoop pas geregistreerd na inschrijving bij het Kadaster, daar kunnen enkele maanden overheen gaan.

Vooral vrijstaande woningen worden minder vaak verkocht, maar die prijzen stijgen aan de andere kant nog wel het meest van alle woningtypes. Een vrijstaand huis kostte in het derde kwartaal 13,7 procent meer dan een jaar eerder, de prijzen van appartementen stegen met minder dan 10 procent.