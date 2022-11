Meer geld voor defensie, dus meer kans voor de eigen industrie?

Nederland investeert meer in defensie vanwege de internationale situatie. Anders dan in omringende landen is deelname van de eigen industrie daarbij geen doel op zich. ‘In Nederland lijkt men banger voor Brussel dan voor Moskou of Beijing.’

Een man fluit een deuntje. Hij loopt ergens ver weg, op minstens 100 meter afstand, maar het melodietje is heel goed verstaanbaar in de immense, lege hal. Zijn gefluit wordt minuten later onderbroken door wat klinkt als een zware scheepshoorn. Het is schafttijd voor de paar werknemers die hier nog wat laswerk verrichten aan elementen van een baggerschip.

‘Tot voor kort was het hier een enorme herrie’, zegt Louwrens op de Beek, directeur defensie bij Royal IHC, een van de grootste nog overgebleven scheepsbouwers in Nederland. ‘Er stond altijd muziek aan, er liepen honderden mensen rond, en vanwege het indringende geluid van de staalslijpers moest je oordopjes in.’

Nu is het stil, in de grootste overdekte scheepswerf van Europa. In september kondigde IHC aan dat de werf tijdelijk dichtgaat en dat er 250 werknemers ontslagen worden. Een kleinere werf van het bedrijf blijft nog wel open. IHC is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van schepen voor de bagger- en offshore-industrie – bijvoorbeeld pijpenleggers, unieke ontwerpen die ‘vaak complexer zijn dan de meeste fregatten’.

Met wapensystemen heeft IHC minder ervaring, maar met een ontwerpafdeling van 500 à 600 man en hoog gekwalificeerd technisch personeel zegt het te beschikken over capaciteiten die bij defensie na vijftien jaar kaalslag nauwelijks nog te vinden zijn. ‘Vroeger zat de technische expertise voor scheepsbouw en onderhoud bij defensie zelf’, zegt Op de Beek, ‘nu is defensie meer aangewezen op bedrijven als Damen en het onze.’

Bij defensie heeft de industrie geen prioriteit, luidt de kritiek bij veel bedrijven in de maritieme sector. Als voorbeeld wordt gewezen naar de aanbesteding van vier onderzeeboten, een saga die al jaren duurt en waar Nederlandse industriële participatie geen op zichzelf staande eis is. IHC is als Nederlandse partner van het Franse Naval Group een van de betrokken bedrijven, naast de combinaties Saab-Damen en het Duitse TKMS.

Omringende landen investeren volop in hun maritieme sector

De coalitiepartijen VVD en CDA eisten via moties maximale Nederlandse industriële betrokkenheid, zeker als het om de bouw van marineschepen gaat. Maar staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat trok vorige week in de Kamer een rode lijn: ‘Beste boot, beste prijs enz., dat is niet voor niks ook in die volgorde. We voldoen aan de moties, maar als het doel is om het zo groot mogelijk te maken (Nederlandse industriële participatie, red.), dan trekken we het weer uit balans.’

Anders gezegd: industriële participatie is ‘bijvangst’ – geen eigenstandig strategisch doel. Een indruk die bevestigd wordt in de pas verschenen Defensienota, die de boodschappenlijst van aan te schaffen materieel voor de krijgsmachtdelen bevat.

Maar waarom eigenlijk niet? In omringende landen wordt volop geïnvesteerd in de eigen maritieme sector – deels vanwege het toegenomen besef dat terwijl China hele maritieme bedrijfstakken overneemt er een nationaal veiligheidsbelang is om bepaalde schepen zelf te kunnen blijven maken. De Russische invasie van Oekraïne heeft de strategische zwakte van Europese landen pijnlijk blootgelegd – er zijn noch de voorraden, noch het materieel, noch de industriële capaciteit om als het nodig is snel op te schakelen. En mede als gevolg van die invasie krijgt Defensie er niet 3- maar 5 miljard euro structureel bij.

De scheepswerf van IHC in Krimpen aan den IJssel. Op 1 januari gaat de werf in de mottenballen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ondertussen stapelen de rapporten over de noodzaak van een industriebeleid zich wel op – net als die over de noodzaak strategische afhankelijkheden af te bouwen. Ook Defensie zelf zegt dat het kwartje gevallen is. ‘Defensie kiest bij toekomstige aanbestedingstrajecten, waar mogelijk binnen de kaders van Europese regelgeving, voor Nederlandse leveranciers als dit in het belang van de nationale veiligheid is’, schreef minister Ollongren begin deze maand aan de Kamer. Maar Defensie zal vasthouden aan het adagium ‘het beste product voor de beste prijs met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven’.

Geen revolutionaire taal. Het is dan ook de vraag of het de zorgen zal wegnemen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die zich in een rapport uit april afvraagt of het door het kabinet beloofde ‘slimme industriebeleid’ er wel komt. Een ‘te aarzelend en passief Nederland dreigt inzake industriepolitiek de boot te missen op het vlak van nationale welvaart en werkgelegenheid’. Keurig geformuleerd, maar in de AIV-context staat het gelijk aan woest met je vuisten op tafel slaan.

‘Wat de scheepsbouw nodig heeft, is continuïteit’

Terug op de werf in Krimpen aan den IJssel lopen we langs stapels houten kistjes met gaten in de zijkanten. Ze blijken te horen bij een oude maar nog steeds gebruikte methode om snel een schip van de helling te laten glijden. Een paar weken geleden werden hier, voorlopig voor het laatst, de pinnen uit deze houten met zand gevulde blokken geslagen, waardoor het schip in beweging kwam.

Op de Beek herinnert eraan dat wat in deze werf gebeurt het sluitstuk is van een piramide van honderden toeleverende bedrijven in de regio. ‘Veel van deze bedrijven, die prachtige producten maken die wij hier integreren op de boten die wij bouwen, zijn de covidtijd eigenlijk mede doorgekomen met staatssteun. Nu krijgen zij het lastig, als de orders uitblijven.’

Het meest frustrerend aan de situatie vindt Op de Beek dat hij in omringende landen ziet hoe overheden wel in hun eigen industrie investeren. ‘Frankrijk, Duitsland, Engeland: ze willen allemaal zelf bouwen, omdat ze niet willen dat die kennis en kunde wegvloeit. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan is Duitsland, dat bij de bouw van nieuwe fregatten eist dat ongeveer 80 procent van het projectbudget in Duitsland wordt besteed.’

Dat de scheepsbouw in Nederland, en in heel Europa, diep in de problemen zit, behoeft geen betoog. China en Zuid-Korea hebben al veel sectoren in de scheepsbouw overgenomen, maar richten zich nu ook steeds meer op offshorewindschepen en de markt van baggerschepen en pijpenleggers. Nu ook de energie- en de staalprijzen omhooggeschoten zijn, en het moeilijker wordt voor de olie- en gasindustrie te bouwen, gaat het snel bergafwaarts.

‘Wat de scheepsbouw nodig heeft, is continuïteit’, zegt Hans Huigen, hoofd public affairs bij IHC. ‘Dan kun je investeren in de toekomst, en heb je ook de technici die nu nog op school zitten wat te bieden. En dan gaat het om een mix van civiel en militair werk, geen enkele Nederlandse werf zou alleen van defensieorders kunnen bestaan.’

‘Elders is samenwerking vanzelfsprekend’

Continuïteit is ook waar Defensie zich op zegt te richten, met ambities een ‘maintenance valley’ in Den Helder te creëren. De praktijk is weerbarstiger, zegt Op de Beek. Zijn bedrijf begon drie jaar geleden een proefproject om engineering voor onderhoudsprojecten te doen voor de marine. Er kwamen opdrachten, die naar wens van Defensie werden uitgevoerd. Maar van een vaster samenwerkingsverband is nog geen sprake.

Defensie zegt daar wel naar te kijken, in antwoord op recente Kamervragen over IHC. En de helft van het onderhoud wordt al door het bedrijfsleven gedaan. Bij de marine lijkt zich een wonder te hebben voltrokken sinds de drie bevelhebbers zich vorig jaar bijna met tranen in de ogen in Trouw beklaagden over de deplorabele staat van de krijgsmacht. De helft van de vloot ligt in de haven ‘wegens personeelsgebrek en materiële krapte’, zei commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer toen. Nu is de onderhoudsachterstand ‘beheersbaar’ en ‘kan de Koninkijke Marine voldoen aan opdrachten voor gereedstelling en inzet’.

De scheepswerf van IHC in Krimpen aan den IJssel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Elders is samenwerking vanzelfsprekend, zegt Op de Beek. ‘In Engeland hebben ze gezegd: die partijen doen voor ons het onderhoud, die bouwen de onderzeeboten, die partij bouwt fregatten. Binnen de EU doen Frankrijk en Duitsland dat ook, Denemarken gaat het ook doen. Zij roepen voor hele projecten en ook voor het onderhoud van een schip voor dertig jaar Art. 346 van het EU-verdrag in of escaleren binnen de aanbestedingskaders.’

Met dat artikel kan een lidstaat een uitzondering bedingen op de Europese aanbestedingsregels als wezenlijke nationale veiligheidsbelangen in het geding zijn. Nederland doet dat ook bij de nieuwe M-fregatten en de onderzeeboten. ‘Maar wij gaan in Nederland veel selectiever om met 346-verklaringen. Vrijwel alle opdrachten voor vervanging en onderhoud, hoe klein ook, worden regulier aanbesteed door Defensie. Andere EU-lidstaten zetten Art. 346 veel strategischer in.’

Het probleem is structureel, bleek uit onderzoek van Berenschot. Een afgelopen zomer gepubliceerd rapport van het onderzoeksbureau stelt: ‘Het mkb is zeer kritisch over de ondersteuning van de overheid en de toegang tot projecten van defensie.’ Belangrijke knelpunten: erkenning van de bijdrage van de industrie en toegang tot opdrachten. ‘Bedrijven geven aan dat minder papierwerk en een meer proactieve benadering van de overheid gewenst is.’

‘Er moet een mentaliteitsomslag komen bij Defensie’

Is Nederland de gekke henkie van Europa door EU-regels strenger na te leven dan andere landen? Bij IHC zul je ze dat niet horen zeggen maar, zegt Op de Beek: ‘In Nederland lijkt men banger voor Brussel dan voor Moskou of Beijing.’

Ook in de Tweede Kamer is er onvrede over, vooral bij coalitiepartijen VVD en CDA. Peter Valstar (VVD), die tot voor kort zelf bij Defensie werkzaam was: ‘Er moet een mentaliteitsomslag komen bij Defensie. Je moet er wel brutaler in zijn, we zijn heel keurig als je dat vergelijkt met Frankrijk.’

In het CDA zijn die stemmen ook te horen, zoals bij Mustafa Amhaouch: ‘Als we miljarden gaan investeren moeten we ook kijken wat in Nederland kan blijven, in wisselwerking met Europa. We moeten niet naïef zijn over die Europese aanbestedingsregels.’ Volgens Amhaouch is er in de politiek een ‘kantelpunt’ bereikt en komt de rol van de maakindustrie hoger op de agenda, ook bij defensie.

Dat het beeld gemengd is, blijkt uit de aankondiging van Damen Shipyards deze week dat het zijn werf in Gorinchem verder uitbreidt met extra reparatiefaciliteiten en een schepenlift. ‘We zien dat er in de toekomst meer werk voor Nederlandse klanten in Nederland gedaan gaat worden’, citeert het AD een woordvoerder. Verwijzend naar veranderingen in de wereld voegt hij eraan toe: ‘De keuze van onze klanten is: liever dichtbij dan ver weg.’

Defensie-expert Dick Zandee van Clingendael ziet die kentering nog niet en voegt eraan toe dat er ook grenzen zijn aan wat op dit gebied van Defensie verwacht kan worden. ‘Na het einde van de Koude Oorlog ging Defensie zich steeds minder bemoeien met de industrie, wat wellicht ook verband hield met daling van investeringen en minder materieelaankopen. Toen is Economische Zaken leidend geworden, en dat is nog steeds zo, ook in de driehoek van overheid-kennisinstellingen-industrie. Daarin lijkt de houding van Defensie me zuiver. Hun behoefte moet leidend zijn.’

In de grote lege hal in Krimpen worden de laatste klussen afgemaakt voordat op 1 januari de werf in de mottenballen gaat. Drie mensen zullen er nog wel dagelijks zijn, al was het maar om de gigantische kranen die er staan, tien in totaal, om de zoveel tijd te laten rollen. Komt het moment dichterbij dat IHC weer staatshulp nodig heeft, zoals in 2020? Op de Beek: ‘Wij hebben liever een consistent beleid van de overheid voor de maritieme maakindustrie in Nederland. We bouwen liever schepen dan dat we de hand moeten ophouden.’