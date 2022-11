Meer gedetineerden in 2021, maar die trendbreuk komt vooral door corona

Een opsporingshond doorzoekt een cel in de gevangenis in Zwaag. Beeld Freek van den Bergh/VK

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlandse gevangenissen telden in 2007 zo’n 48 duizend bewoners, vorig jaar waren dat er nog geen 30 duizend. ‘Dit is in lijn met de daling van de geregistreerde criminaliteit en van het aantal mensen dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit’, aldus het CBS.

Toch steeg het aantal gevangenen in 2021 wel met tweeduizend. Volgens het CBS komt dit doordat tijdens de eerste coronagolven veel strafprocessen werden uitgesteld die later zijn ingehaald. Onder meer omdat bij kleinere delicten vaker voor een alternatieve straf werd gekozen, zitten relatief meer mensen met een langere straf vast. Mogelijk speelt hierbij ook de toegenomen hoogte van celstraffen een rol.

Minder jongeren met gevangenisstraf

Het aandeel jongeren onder gedetineerden is de laatste tien jaar afgenomen. Van 2010 tot en met 2012 was bijna een kwart van de gevangenen jonger dan 25 jaar, in afgelopen drie jaar nog 17 procent. Het aandeel 45-plussers groeide het meest.

Het CBS ziet twee verklaringen voor de hogere leeftijd van gevangenen: ‘De hele samenleving vergrijst. Slachtoffers van misdrijven worden gemiddeld ouder, maar dat geldt ook voor de criminelen die ze plegen. En dus schuift de leeftijd van gedetineerden langzaam mee’, aldus onderzoeker Maarten Bloem.

Als tweede mogelijke verklaring noemt Bloem dat er meer wordt gebruikgemaakt van het adolescentenstrafrecht. Daarmee kunnen 16- tot en met 23-jarigen worden berecht volgens het jeugdstrafrecht, dat meer ruimte biedt voor andere straffen in plaats van celstraf.