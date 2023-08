Meer fatale ongelukken in de bergen, en meer onervaren wandelaars

Wandelaars in de Sloveense bergen. Beeld Getty

De NKBV heeft dit jaar al acht van haar leden verloren bij ongevallen tijdens het bergwandelen of klimmen. Het is een breuk met de dalende trend in het aantal sterfgevallen de afgelopen jaren. Bij de vereniging, met 70 duizend leden, komen gemiddeld drie leden per jaar om het leven in de bergen. Vorig jaar stierven twee leden tijdens het uitoefenen van de risicosport.

‘Dit jaar is een treurig dieptepunt’, zegt NKBV-directeur Robin Baks (62). ‘Ik werk nu twaalf jaar bij de vereniging, maar in deze omvang hebben we het nog nooit meegemaakt', zegt hij. Ook drie Nederlanders die geen NKBV-lid zijn, overleden vorige maand tijdens een wandeling in de bergen. In het Franse Giffremassief stierf een 28-jarige man door vallende stenen toen het weer plotseling omsloeg. Op de Noorse Haugabreengletsjer vond een man van in de 60 de dood na een val. En vorige week vrijdag kwamen in Slovenië een vader (52) en zoon (20) om het leven door een blikseminslag.

Hoewel de ongevallen in totaal verschillende omstandigheden gebeurden, is een aanzienlijk deel veroorzaakt door extreem weer of klimaatverandering, zegt Baks. Hij klimt al sinds zijn 15de in de Alpen en zag de omstandigheden in de Centraal-Europese bergketen geleidelijk veranderen: ‘Vroeger had je aan het einde van de dag een haast voorspelbare onweersbui, nu komen plotselinge omslagen en weersextremen veel vaker voor.’

Klimaatverandering heeft daarnaast tot gevolg dat ijs eerder in het jaar smelt, waardoor rotsen los komen te liggen. ‘Permafrost moet je zien als de lijm tussen stenen’, zegt Baks. ‘Sinds dat verdwijnt, neemt de kans op vallende stenen toe.’ Tijdens de huttentochten die de NKBV zelf organiseert, klinkt daarom steeds vaker het advies om een helm te dragen, iets wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar was.

Onvoldoende voorbereiden

Wanneer je als wandelaar in de problemen komt, zijn kennis en de juiste uitrusting cruciaal, stelt de alpinistenvereniging. Daar zou het bij veel beginnende wandelaars aan ontbreken. Tijdens de coronapandemie werd bergwandelen populairder, maar beginners zouden de sport vaak onderschatten of zich onvoldoende voorbereiden. ‘Sommige onervaren wandelaars vertrekken te laat, waardoor ze nog boven op een berg staan als het donker wordt’, zegt Baks. ‘Of ze lopen op sneakers en zonder kaart.’ In de Oostenrijkse Alpen neemt door dit soort gebrekkige voorbereiding het aantal reddingsvluchten toe, aldus de directeur.

De NKBV maakt zich vooral zorgen over de combinatie van deze twee trends: een sport die om steeds betere risico-inschatting en ervaring vraagt en een nieuwe groep wandelaars die zonder goed plan en fatsoenlijke uitrusting de berg op gaat. ‘We vinden het geweldig dat meer jonge mensen ontdekken hoe fantastisch bergsport is. Maar we vragen ons wel af: ‘Hoe houden we het veilig? Het zou zonde zijn als zo’n mooie activiteit verloren gaat.’

De NKBV voelt een ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ om ook niet-leden van de gevaren van de bergen te doordringen. De vereniging deelt daarom informatie op haar website en socialemediakanalen. Vanwege de vele dodelijke ongelukken van dit jaar is de NKBV van plan om dit vaker te gaan doen. Baks: ‘We hebben toevallig net een nieuw artikel over veiligheid op onze website geplaatst en dat was binnen mum van tijd 20 duizend keer bekeken. Daaraan zie je hoezeer het leeft.’