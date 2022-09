Méér Europa, dat is de rode draad in Ursula von der Leyens Staat van de Unie

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, woensdag bij de presentatie van haar Staat van de Unie in het Europees Parlement in Straatsburg. Beeld Reuters

De Britten beroepen zich graag op de spirit of Dunkirk, de ongekende vastberadenheid en moed die in crisistijd onmogelijk geachte zaken mogelijk maken, zoals de evacuatie in 1940 van honderdduizenden militairen uit de Franse kustplaats. De EU kent nu de spirit of Boetsja: het bloedbad dat de Russen in deze Oekraïense stad aanrichtten, bracht de EU tot niet eerder geziene acties en daadkracht.

‘Europa is boven zichzelf uitgestegen’, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag in de Staat van de Unie, haar aftrap van het nieuwe politieke jaar. ‘Vijftien jaar geleden, tijdens de financiële crisis, kostte het ons jaren om duurzame oplossingen te vinden. Tien jaar later, bij de uitbraak van de coronapandemie, hadden we weken nodig. Dit jaar, toen Russische troepen Oekraïne binnenvielen, reageerden we onmiddellijk, verenigd en vastbesloten.’

De omvangrijke Europese sanctiepakketten tegen Rusland, de EU-miljarden voor wapenleveranties aan Oekraïne, de opvang van miljoenen Oekraïense vluchtelingen, het is ongezien en smaakt volgens Von der Leyen naar meer. ‘We hebben Europa’s innerlijke kracht weer naar boven gehaald’, aldus de Commissievoorzitter.

Méér Europa is de rode draad volgens Von der Leyen

Die solidariteit is volgens haar hard nodig want Europa wachten zware tijden. Er staat veel op het spel deze winter: energiezekerheid, economische groei, de Europese democratische waarden. In de voorstellen die Von der Leyen in haar speech presenteerde is ‘méér Europa’ de rode draad. Die roep klinkt overigens ook bij de burger, blijkt uit opinieonderzoek, al dringt dat geluid niet altijd door in de Tweede Kamer.

De energieplannen spreken het meest tot de verbeelding. Besloten de lidstaten afgelopen maanden al tot een einde aan de import van Russische olie en kolen, nu kiest de Commissie voor een op EU-niveau unieke ingreep in de elektriciteitsmarkt. Om de elektrarekeningen betaalbaar te houden, stelt de Commissie voor de overwinsten en extra inkomsten van energieproducenten af te romen en door te geven aan burgers en bedrijven. Een herverdelingsoperatie van een slordige 140 miljard euro. En dat terwijl energiebeleid een nationale zaak is.

Om de Europese klimaatambities waar te maken - de droogte en hitte deze zomer tonen dat uitstel geen optie is - wordt vol ingezet op de omschakeling naar duurzame energie. Waterstof wordt, naast wind- en zonne-energie, een speerpunt. De Commissie bepleit een Europese Waterstofbank die met 3 miljard euro EU-geld investeringen in waterstofproductie en opslag moet aanjagen.

Europa moet met China niet in dezelfde val trappen

Von der Leyen waarschuwde dat Europa na de afhankelijkheid van Russische energie niet in dezelfde val moet trappen bij de aanvoer van noodzakelijke grondstoffen als lithium voor de duurzame en digitale economie. Op die markt is China oppermachtig.

Dus stelt Von der Leyen Europese wetgeving voor om deze essentiële grondstoffen voor de EU te waarborgen, inclusief de opzet van een nieuw Europees Autonomiefonds. Gelijksoortige initiatieven voor de gezamenlijke productie van accu’s en chips, werpen inmiddels hun vruchten af. ‘De toekomst van de industrie moet made in Europe zijn’, aldus Von der Leyen.

Ze wees op het succes van het Europese herstelfonds (750 miljard) dat de EU in recordtijd uit de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog trok. Op de noodzaak van een nieuw Stabiliteitspact, met meer souplesse voor eurolanden met een hoge staatsschuld. En ze hamerde op het belang om Oekraïne, Moldavië, Georgië en de landen van de westelijke Balkan (Montenegro, Servië, Noord-Macedonië, Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo) lid van de EU te maken. ‘Zonder jullie is de Unie niet af’, riep ze de burgers van die staten toe. Von der Leyen bepleitte zelfs wijziging van het Europees Verdrag om meer macht naar Brussel te brengen.

Een logisch verhaal voor de voorzitter van een ‘geopolitieke Commissie', dat applaus oogstte in het Europees Parlement. De vraag is hoe groot het enthousiasme zal zijn in de lidstaten en bovenal: hoe lang dat aanhoudt. De ervaring leert dat als een crisis luwt, lidstaten weer achterover gaan hangen. De beloofde hervorming van de monetaire unie is nog steeds niet af, een Europees asielbeleid komt niet eens van de grond. ‘Het Europees Parlement is een mooi podium voor Von der Leyen’, zei D66-europarlementariër Sophie In ‘t Veld na afloop. ‘Maar een parlement is geen theater.’