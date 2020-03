Meer doden en ziekenhuisopnames geregistreerd, maar groei lijkt af te nemen

Het aantal geregistreerde sterfgevallen en ziekenhuisopnames is de afgelopen 24 uur toch weer verder opgelopen. Maar het RIVM heeft wel de indruk dat de toename van het aantal ziekenhuisopnames aan het afvlakken is, zo schrijft de instantie in een nadere toelichting.

Een week geleden nam de groei van het aantal opnames elke dag nog toe met zo’n 30 procent, met zelfs een uitschieter van 53 procent. De laatste paar dagen schommelt de toename van het aantal patiënten rond de 20 procent, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM over ziekenhuisopnames. Maar een verdere daling is nog niet te zien. Zo groeide het aantal ziekenhuisopnames woensdag namelijk met 341 patiënten naar 1.836 personen, een toename van 23 procent. De instroom van nieuwe patiënten is iets groter dan een dag eerder, toen nam het aantal opnames met 265 toe. Dit was een toename van 22 procent.

Het aantal bezette bedden op de intensive care neemt ook nog elke dag toe. Op dit moment meldt de Stichting NICE dat er 584 patiënten intensive care-verzorging nodig hebben. Deze cijfers zijn waarschijnlijk nog onvolledig, omdat er enige vertraging is waarmee ziekenhuizen hun gegevens doorgeven.

Vandaag zijn er bij het RIVM 80 sterfgevallen gemeld als gevolg van besmetting met het coronavirus. Dit zijn er 17 meer dan gisteren, toen het RIVM 63 doden meldde. Inmiddels zijn er 356 mensen in Nederland overleden door covid-19. 56 patiënten overleden op de intensive care.

Het RIVM wijst er daarbij op dat sommige personen al enkele dagen geleden zijn overleden en deze gegevens nu pas binnenkomen bij het instituut. Voortaan zal de RIVM ook de datum bekendmaken waarop iemand is overleden. Als het RIVM vandaag een melding krijgt van een overleden patiënt, maar deze patiënt is bijvoorbeeld al twee dagen geleden overleden, dan worden de sterftecijfers van die dag met terugwerkende kracht aangepast.

Op basis van deze informatie heeft het RIVM nu een grafiek gemaakt waaruit blijkt dat het aantal doden op dagbasis de laatste dagen niet meer toeneemt. De komende dagen kunnen deze cijfers echter nog veranderen, als de lokale GGD’s alsnog nieuwe informatie doorgeven. Ook is van 18 personen niet bekend op welke datum ze zijn overleden.

Jaap van Dissel, hoofd infectiebestrijding van het RIVM, gaf vanochtend aan dat de groei van het aantal besmettingen leek af te vlakken. Vandaag was het aantal nieuw bevestigde besmettingen met 852 hoger dan gisteren, toen waren het er 811. In totaal zijn er nu 6.412 coronabesmettingen in Nederland gedetecteerd.