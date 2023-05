Meer diefstal in supermarkten door zelfscan en inflatie: vooral brood en groente vaker gestolen

Oktober 2025 opende de eerste supermarkt in Nederland waar uitsluitend via zelfscan kan worden betaald, een Albert Heijn aan de Weteringschans in Amsterdam. Beeld Ton Koene

Brood, groente en fruit vorig jaar veel vaker gestolen

Brood werd vorig jaar veel vaker uit de supermarkt gestolen dan een jaar eerder. Ook aardappelen, groente en fruit verdwenen vaker zonder te betalen in de boodschappentas. Dat becijferde retailonderzoeker Marshoek na de boeken van ruim driehonderd supermarkten te bekijken.

De gemiddelde waarde van het gestolen brood verdrievoudigde van 750 naar 2.375 euro per supermarkt. De waarde van gestolen aardappelen, groente en fruit verdubbelde van 6.200 naar 13.800. Een deel van de toename is te wijten aan prijsstijgingen bij deze producten ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal verloor een doorsnee supermarkt vorig jaar 66.300 euro aan omzet door diefstal. Dat is zo’n 20 duizend euro meer dan een jaar eerder. De waarde was volgens Marshoek 0,52 procent van de totale omzet. Eerdere jaren bleef dit beperkt tot 0,4 procent. Volgens de onderzoekers is de stijging niet los te zien van inflatie en het groeiend aantal zelfscankassa’s. De hele supermarktbranche liep vorig jaar naar schatting 70 miljoen euro aan inkomsten mis door diefstal.

Aantal supermarkten met zelfscankassa stijgt nog steeds

Zelfscankassa’s lijken diefstal in de hand te werken, volgens retailonderzoeker Marshoek. Bij steeds meer supermarkten kunnen klanten hun boodschappen zelf afrekenen via een scanner in de hand of een zelfscankassa. De controle hierop gebeurt via steekproeven.

Inmiddels heeft meer dan de helft van de vestigingen van Albert Heijn een optie tot zelfscannen, blijkt uit de eigen website. In de afgelopen twee jaar zijn er meer dan honderd Albert Heijns met zelfscankassa bij gekomen: op het moment hebben 573 supermarkten een zelfscankassa, twee jaar geleden waren dit er nog 446.

Ongeveer de helft van de klanten rekent hun boodschappen liever af aan de zelfscankassa dan aan een kassa met een persoon achter de band, volgens marktonderzoeker GfK.