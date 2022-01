Meer details van Rutte IV bekend: drie staatssecretarissen zijn over de grens minister

Koning Willem-Alexander ontving formateur en demissionair premier Mark Rutte zaterdagmiddag op Paleis Huis ten Bosch. Rutte informeerde de koning over de formatie van het nieuwe kabinet. Beeld EPA

Het gaat om Alexandra van Huffelen (D66, Koninkrijksrelaties en Digitalisering), Eric van der Burg (VVD, Asiel en Migratie) en Vivianne Heijnen (CDA, Infrastructuur en Waterstaat). Van Huffelen mag zich in het buitenland Minister voor Digitalisering noemen, Van der Burg wordt dan Minister voor Migratie en Heijnen is over de grens Minister voor Milieu. De overige zes staatssecretarissen blijven ook in het buitenland staatssecretaris.

Dat blijkt uit het verslag dat formateur Mark Rutte zaterdag uitbracht aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer en daarmee formeel opdrachtgever van de kabinetsformatie. Het kabinet telt daarnaast twaalf ministers ‘van’ en ‘acht ministers ‘voor’. De ministers ‘van’ zijn hoofd van hun ministerie en daarmee formeel budgetverantwoordelijk. Rutte III telde bij aanvang vier ministers ‘voor’, dus zonder portefeuille.

In het verleden mocht de staatssecretaris van Economische Zaken of Buitenlandse Zaken zich in het het buitenland soms ook al minister noemen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Ben Knapen als staatssecretaris op Buitenlandse Zaken, omdat bij handelsmissies een dergelijke titel de onderhandelingen kan versoepelen.

Ander ministerie

In zijn verslag benoemt Rutte expliciet twee portefeuilles die naar een ander ministerie verhuizen. De eerste is de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Daarvoor is een staatssecretaris Mijnbouw aangesteld, Hans Vijlbrief (D66), die niet onder Binnenlandse Zaken valt, maar onder Economische Zaken. De maatschappelijke diensttijd, een lang gekoesterde wens van voormalig CDA-leider Sybrand Buma die onder Rutte III niet op gang kwam, verhuist van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waar minister Dennis Wiersma (VVD) er dynamiek aan moet gaan geven.

In twee gevallen waar het onderwerpen betreft die aan veel ministeries raken, zijn coördinerende ministers benoemd. Klimaatbeleid wordt gecoördineerd door Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie. Stikstofbeleid, een andere wijd uitwaaierende portefeuille, wordt gecoördineerd door Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof. Uit het verslag blijkt ook dat Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66) zich daarnaast over het middelbaar beroepsonderwijs gaat ontfermen. Vijlbrief krijgt naast gaswinning ook mededingingsbeleid als taak op he Ministerie van Economische Zaken.

De nieuwe ministersploeg was zaterdag voor het eerst bijeen voor het constituerend beraad, de oprichtingsvergadering van Rutte IV. Daar stond de afbakening van de portefeuilles op de agenda, het meeste werk daarvoor was de afgelopen weken al gebeurd.

Fotomoment

Maandagochtend is de presentatie van het kabinet met een fotomoment op de trappen van het Paleis Noordeinde, waarna op de verschillende ministeries de overdracht plaatsvindt. Pas op 18 en 19 januari debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Komende week gaat eerst het Centraal Planbureau de plannen doorrekenen. Ook brengt het kabinet nog een startnota uit, met daarin de financiële afspraken die zijn gemaakt.