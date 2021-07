Meer dan tienduizend mensen geëvacueerd in Venlo, dijk bij Meerssen provisorisch dicht

De Maas ter hoogte van Venlo. Beeld Arie Kievit

Maastricht bleef afgelopen nacht een doemscenario bespaard. Ondanks het extreem hoge water van de Maas, kwam de Limburgse hoofdstad relatief ongeschonden de nacht door. In Zuid-Limburg daalt het waterpeil. Maar het hoge water stroomt verder de provincie in en neemt de problemen met zich mee.

Venlo zet zich vrijdagavond schrap voor het water. Rond 15.00 uur vanmiddag bereikte de hoogwaterpiek het stroomopwaarts gelegen Roermond. De hoogte van de Maas in de stad was 20,7 meter boven NAP, bijna 4 meter hoger dan normaal. De hoogwatergolf bereikt naar verwachting vannacht om 5.00 uur Venlo, iets later dan het eerder geschatte tijdstip 03.00. Dan wordt een waterstand van 18 meter verwacht – normaal gesproken is de stand van de Maas daar zo’n 11 meter.

F16’s scannen de dijken met infrarood op zwakke plekken. Omdat het water sneller stijgt dan verwacht, zijn bepaalde delen van Venlo vrijdag al geëvacueerd. Het gaat om ruim tienduizend mensen. Om 18.00 uur ging de evacuatie van start. Ook het ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum is ontruimd. Daar bereidt men zich al sinds donderdag voor op een mogelijke evacuatie.

Spoedpatiënten worden verplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio. Het gaat om ongeveer tweehonderd mensen. Het is ‘zo’n beetje het ergste wat kan gebeuren’ zei een ziekenhuisbestuurder tegen 1Limburg. Maar het ziekenhuis wil koste wat het kost het rampscenario van de overstromingen in 1993 vermijden. Toen moesten verpleegkundigen met rubberbootjes naar het ziekenhuis om patiënten te verzorgen die niet meer geëvacueerd konden worden.

Dijk bij Meerssen nog niet stabiel

In Midden-Limburg zijn meerdere plaatsen geëvacueerd vanwege een onstabiele dijk van het Julianakanaal bij Meerssen. Begin van de middag meldden de autoriteiten dat er een gat in de dijk zat. Alle dorpjes en buurtschappen in de omgeving moesten inderhaast worden ontruimd, vanwege het risico op een grote dijkdoorbraak. Mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle verlieten het gebied, aangespoord door sirenes.

Later zei Rijkswaterstaat dat het om een wel achter de dijk ging: een gat in de grond waaruit zand en water omhoogkomt. Het leger heeft de wel provisorisch weten te dichten met zandzakken. Maar de dijk is nog niet stabiel. Uit voorzorg mogen de omwonenden nog niet naar huis. Daar moet vrijdagavond laat meer duidelijkheid over komen. Ook de inwoners van Roermond mogen nog niet terug: de gemeente is bang dat het lang aanhoudende hoge water de dijken verzwakt heeft.

Verder stroomafwaarts van Limburg maken de waterschappen zich eveneens klaar voor het hoge water. Waterschap Rivierenland begint zaterdag met dijkbewaking in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard, beide ingeklemd tussen de rivieren de Maas en de Waal.

Vooralsnog is het de Maas die de waterschappen zorgen baart, het water zal tegen de Maasdijken staan en een aantal weilanden zullen onder water lopen. Langs de grote rivieren Rijn, Lek en Waal worden geen problemen bij de dijken verwacht.

Behalve Limburg kampen ook Duitsland en België met ernstige watersnood. In beide landen is de situatie dramatischer dan in Nederland. In België zijn meer dan twintig doden gevallen, in Duitsland heeft het noodweer al meer dan honderd dodelijke slachtoffers geëist. Op sommige plekken heeft het kolkende water dorpen grotendeels weggevaagd.