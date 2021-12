Meer dan honderd doden op de Filipijnen door een van de zwaarste tyfoons in jaren

Rai is een van de zwaarste tyfoons die de afgelopen jaren is waargenomen op de Filipijnen. Beeld AP

Tyfoon Rai bereikte de eilandengroep donderdag met windsnelheden van bijna 200 kilometer per uur op het hoogtepunt, met de dag is de omvang van de schade steeds duidelijker geworden. Dorpen zijn onder water gelopen, in grote gebieden is de stroom uitgevallen en huizen zijn verwoest door de wind. Honderdduizenden Filipino’s zijn op de vlucht geslagen, anderen zitten vast op daken of in bomen.

Duizenden soldaten, politieagenten, brandweermannen en kustwachten zijn in touw om reddingsoperaties uit te voeren op de zwaar getroffen zuidelijke en centraal gelegen eilanden. President Rodrigo Duterte heeft dit weekend de getroffen gebieden bezocht. Hij beloofde omgerekend zo’n 35 miljoen euro aan noodsteun.

Het gemelde dodental is zondagmiddag opgelopen tot 146, dit aantal zal naar verwachting stijgen. Zo heeft nog altijd maar tweederde van de burgemeesters uit het getroffen eiland Bohol contact opgenomen met de autoriteiten, stelt gouverneur Arthur Yap. Volgens hem dreigen er grote drinkwatertekorten, omdat watervoorzieningen zijn uitgevallen. ‘Het is heel duidelijk dat de toegebrachte schade aan Bohol groot en alomvattend is.’

Tyfoons

Tyfoons zijn geen zeldzaamheid op de Filipijnen: elk jaar krijgt de eilandengroep er een aantal te verwerken, maar niet vaak zijn ze zo verwoestend als Rai. Het gaat om een van de zwaarste sinds supertyfoon Haiyan in 2013, een van de zwaarste ooit waargenomen. Door die tyfoon vielen meer dan zesduizend doden op de Filipijnen. De gouverneur van de Dinagat-eilanden zei zaterdag dat de schade die hij nu ziet hem doet denken aan toen.

Tyfoons en orkanen zijn beide benamingen voor tropische cyclonen, de naam verschilt afhankelijk van de locatie waar ze zich vormen. Rond Amerika wordt gesproken van orkanen, in het westelijke deel van de Grote Oceaan spreekt men van tyfoons.

De intensiteit van deze spiraalvormige stormen hangt voor een belangrijk deel af van de temperatuur van het water. Daarom is de verwachting dat ze krachtiger worden door klimaatverandering, al is onduidelijk wat klimaatopwarming zal doen met de frequentie van tropische cyclonen.