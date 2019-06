Meer dan eenderde van de FNV-leden stemde over het pensioenakkoord

FNV-leden tijdens een bijeenkomst over het pensioenakkoord op 13 juni. Beeld ANP

De uitslag van het referendum wordt pas meegedeeld als het parlement ‘ ja’ of ‘nee’ heeft gezegd. Zodoende kan het parlement zonder enige druk van buitenaf een eigen beslissing nemen, aldus de bondswoordvoerster. De 105 parlementsleden zijn afgezonderd van de buitenwereld. De ledenraadpleging geldt als ‘zwaarwegend advies’ voor het ledenparlement van de vakbond. De ledenraad van de FNV gaat vanmiddag op basis van deze uitslag een standpunt bepalen. Deze raad heeft 105 leden uit alle sectoren.

De ruim 1 miljoen FNV-leden konden tot vandaag 12.00 uur hun mening geven over het pensioenakkoord met vóór. tegen of ‘geen mening’. Dat akkoord behelst modernisering van het pensioenstelsel, tragere stijging van de AOW-leeftijd, een regeling voor mensen met zware beroepen om eerder te stoppen met werken en een afspraak over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Dat laatste was een voorwaarde voor steun aan het akkoord van de PvdA en GroenLinks. Het kabinet heeft steun van deze partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Woensdag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken over het pensioenakkoord.

CNV-leden zeggen ja

De christelijke vakbond CNV maakte eerder op de dag al bekend dat de leden en ook het bestuur instemmen met het akkoord. 79 procent van de 43 duizend leden die hun stem uitbrachten, heeft ingestemd. Dat betekent dat de opkomst bij deze ledenraadpleging erg laag is geweest. Het CNV heeft zo’n 260 duizend leden. Zij konden vrijdag tot middernacht aangeven of ze voor of tegen het pensioenakkoord zijn. Toch omarmt het CNV-bestuur de uitslag. ‘Het Algemeen Bestuur van het CNV heeft op basis van deze uitslag besloten in te stemmen met het pensioenakkoord”, aldus de vakbond.I

‘Het pensioenakkoord’, zo laat CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden weten’, maakt een einde aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt.’

Dinsdag komt de derde vakbond, de VCP voor middelbaar en hoger personeel, met een definitief standpunt. De VCP heeft circa 150 duizend leden.