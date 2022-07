Meer dan duizend coronapatiënten opgenomen, maar piek van zomergolf lijkt in zicht

Toeristen in Lissabon, Portugal. Beeld Corbis via Getty Images

Ruim duizend coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, maar toename minder snel

De piek van de huidige coronagolf in Nederland is in zicht, maar de daling is nog niet ingezet. Het aantal besmettingsmeldingen is 10 procent hoger dan vorige week. Eerder deze maand waren de stijgingspercentages nog ruim 70 procent. Per dag krijgen nu ruim zesduizend personen een positieve testuitslag. Doordat er weinig bij de GGD wordt getest, zeggen die besmettingscijfers minder dan voorheen, maar ook andere indicatoren wijzen op een afvlakking.

In het rioolwater trof het RIVM weliswaar iets meer virusdeeltjes aan dan vorige week, maar wel minder dan begin deze maand. De ziekenhuisbezetting, die sterk toenam de afgelopen weken, stijgt minder snel. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 1.008 coronapatiënten, van wie 47 op de intensive care. Dat is een toename van 16 procent ten opzichte van vorige week, toen de ziekenhuiscijfers nog met bijna 20 procent stegen.

Meeste besmette patiënten vanwege corona in het ziekenhuis

De meeste besmette ziekenhuispatiënten zijn vanwege corona opgenomen, al dan niet in combinatie met een andere aandoening. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. Van de nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen was in juli bij 52 procent covid-19 de enige opnamereden, en bij 28 procent covid-19 in combinatie met een andere aandoening. Zonder corona zou opname hoogstwaarschijnlijk niet nodig zijn geweest. Op de intensive care heeft een wat groter deel van de patiënten covid-19 én een andere aandoening. Ongeveer een op de vijf coronapatiënten is ‘toevallig’ besmet.

Zomergolf verschuift naar Oost-Europa

In populaire vakantielanden als Italië, Griekenland, Portugal en Spanje is het aantal meldingen een stuk hoger dan in Nederland. Dit kan komen doordat er meer getest wordt. Ook liggen er relatief meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan in Nederland. Portugal, waar de cijfers het eerst begonnen op te lopen, is wel ruim over de piek heen. Zowel in het ziekenhuis als in de teststraten is een dalende trend te zien.

In het oosten van Europa is het aantal gemelde besmettingen lager dan in het westen, maar daar stijgen de cijfers een stuk sneller. De zomergolf lijkt van west naar oost te spoelen. Slowakije meldde ruim drie keer zo veel besmettingen als vorige week, het aantal positieve testen is nog wel ongeveer de helft van dat in Nederland. Ook in buurlanden Hongarije en Polen is een grote stijging te zien.