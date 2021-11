Meer dan duizend coronapatiënten op ic niet ondenkbaar tijdens winterpiek

Volgens intensivist Diederik Gommers komt de zorg door personeelstekort en algehele uitputting al bij 400 ic-patiënten in het gedrang. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit nieuwe prognoses van het RIVM, die Jaap van Dissel woensdagochtend heeft meegebracht naar de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerder die ochtend waarschuwde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ook al voor de ‘enorme acceleratie’ van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames die sinds eind oktober op gang is gekomen.

Hoe dat verder gaat, hangt volgens de nieuwe doorrekeningen sterk af van hoeveel contacten mensen straks weer met elkaar aangaan. Als het openbare leven beperkt blijft door bijvoorbeeld thuiswerken en quarantaines, kan het aantal ziekenhuispatiënten met corona half december oplopen tot 2.250. Op de ic zou de piek dan kunnen liggen op ruim 500 patiënten.

Maar bij een uitbundige decembermaand waarin mensen meer contacten aangaan dan gemiddeld in een jaar het geval is, schiet het aantal ziekenhuisopnames snel omhoog, tot mogelijk meer dan 400 per dag begin december. Op de ic kan zich dat in het ongunstigste geval vertalen naar 4.500 bezette ziekenhuisbedden, waarvan ruim 1.100 op de intensive care.

Zorg in gedrang

Normaal gesproken is er plek voor 925 ic-patiënten, een aantal dat men voor korte tijd kan opkrikken tot 1.350. In dat geval komt de andere zorg echter in het gedrang. Bovendien komt de zorg door personeelstekort en algehele uitputting al in de problemen rond de 400, verwacht intensivistenbaas Diederik Gommers.

De winterpiek kan overigens ook meevallen. Omdat ongevaccineerden, die nu ruwweg driekwart uitmaken van de ziekenhuispatiënten, verspreid zitten door het land, is het onzeker in hoeverre het virus hen kan bereiken. In het gunstigste geval kan dat erop neerkomen dat het aantal bezette ziekenhuisbedden rond de 500 blijft, waarvan zo’n honderd op de ic, veel minder dan de 240 patiënten die nu op de ic liggen.

Ook Kuipers, die zich baseert op iets andere rekenmethodes, is ongerust. ‘Wat we vrijwel zeker gaan zien, is meer doorstroom naar de ic’s’, zei hij woensdagochtend in Den Haag. ‘Als wat we nu zien zo doorstijgt, zitten we in twee weken op 2.000 ziekenhuispatiënten waarvan 500 op de ic. Dat is de piek die eigenlijk pas was voorzien voor januari. Als dit doorzet, gaan we dat nu al halen.’