Meer dan driehonderd festivals roepen op tot protestmars tegen coronabeleid

In september 2020 werd er ook al op het Museumplein in Amsterdam aandacht gevraagd voor de gevolgen van de coronacrisis voor het nachtleven. Beeld Joris Van Gennip

Zo’n driehonderd partijen, waaronder Lowlands, ID&T, Pinkpop, North Sea Jazz en Awakenings hebben zich aangesloten bij Unmute Us (vrij vertaald: leg ons niet het zwijgen op). De organisatie roept festivalbezoekers op om te komen demonstreren op 21 augustus. De demonstratielocaties zijn nu nog niet bekend.

Het besluit van de branche om met een demonstratie haar ongenoegen te uiten werd ingegeven door de persconferentie van afgelopen vrijdag. Toen werd meegedeeld dat de strenge regels voor evenementen – geplaceerd, en met niet meer dan 750 bezoekers – worden gehandhaafd tot 20 september. Bij de sector leefde nog de hoop dat na 1 september festivals en (pop)podia weer de vrije teugels zouden krijgen en zonder afstandsregels zouden mogen programmeren.

De branche is voornamelijk teleurgesteld omdat de belofte werd gegeven dat festivals weer zouden kunnen plaatsvinden als iedereen, die dat wil, is gevaccineerd. Volgens de sector is dat moment nu daar en heeft de overheid zijn belofte gebroken. Bij de branche heeft ‘teleurstelling plaats gemaakt voor boosheid en onbegrip’.

Twee maten

In een gezamenlijk statement verwijten de organisaties de overheid ook te meten met twee maten. Het steekt dat voetbalwedstrijden in volle stadions wel mogen en dat de Formule 1 in Zandvoort, begin volgende maand, met tweederde van zijn maximaal aantal bezoekers – 70.000 bezoekers per dag – gewoon doorgaat.

Daarnaast wijst Unmute Us naar het buitenland waar festivals als Lollapalooza (VS) en Exit (Servië) hebben plaatsgevonden met een marginaal aantal nieuwe besmettingen. Bij Lollapalooza waren dat 203 besmettingen op 385.000 bezoekers en bij Exit één op 20 duizend bezoekers.

Volgens Unmute Us zijn de cijfers een pijnlijke herinnering dat ‘op dit punt niet corona, maar de politiek de veroorzaker is van een festivalloze zomer en een onzekere toekomst.’ De festivalorganisaties vragen om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om de erkenning van de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen.

Theater

De evenementensector staat niet alleen in zijn grieven. Ook de vrije theaterproducenten doen een dringende oproep aan het demissionair kabinet voor helder en eenduidig beleid. Bovendien zou de overheid de podia moeten verplichten om alle inspanningen te leveren om vanaf 1 september de deuren te openen op basis van de maximale bezoekerscapaciteit.

De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) meldt dat door een woud van protocollen en regels de sector niet meer kan overzien met welke zaalbezetting voorstellingen kunnen plaatsvinden. Door een angstcultuur zijn veel podia nog niet met de kaartverkoop begonnen, of verkopen ze slechts op basis van de anderhalvemeterregel.

Omdat de vrije theaterproducenten geen subsidie ontvangen zijn ze volledig afhankelijk van de kaartverkoop en vallen ze ook nog eens buiten het garantiefonds. De kosten komen volledig op hun bord. Om de klap voor de producenten te minimaliseren wil de VVTP dan ook dat dat per 1 september de zalen opengaan op basis van tweederde zaalcapaciteit met een uitbreiding naar 100 procent op 20 september.