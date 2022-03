Meer dan de helft van de Oekraïners verliest baan door oorlog • SP is nu ook voorstander van wapenleveranties aan Oekraïne

• De VS hebben Rusland officieel beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden in Oekraïne

• Volgens de burgemeester van Kyiv zijn de Russen in een aantal plekken rond de hoofdstad teruggedrongen

• Voor het eerst is een hoge Russische functionaris opgestapt uit protest tegen de oorlog in Oekraïne

• Rusland wil dat ‘onvriendelijke landen’ die sancties hebben ingevoerd hun olie en gas uit Rusland voortaan in roebels betalen, volgens Duitsland is dat contractbreuk