Meer dan 7 miljoen Oekraïners ontheemd in eigen land • Oekraïense strijdkrachten: nieuw Russisch offensief in Oost-Oekraïne begint

• Het Oekraïense leger ziet tekenen dat het verwachte Russische offensief in het oosten van het land is begonnen

• Oekraïense autoriteiten: Lviv maandagochtend geraakt door vijf raketten. Er zouden doden en gewonden zijn gevallen

• Op de Russische staatstelevisie hebben twee Britse gevangenen gevraagd om hen te ruilen voor de pro-Russische Medvedtsjoek

• Voor de tweede dag op rij is het Oekraïne en Rusland niet gelukt om humanitaire corridors in te stellen