Meer dan 500 Nederlandse militairen aangekomen op Bahama’s na orkaan Dorian

Dorian zorgde voor chaos en verwoesting op de Bahama’s. Beeld AFP

Marineschip Zr.Ms. Snellius en de Johan de Witt zijn ter plaatse. Er is een geniecompagnie van de landmacht aan boord van de Johan de Witt, die onder meer in de haven een grote schoonmaakbeurt gaat uitvoeren. ‘Op verzoek van hulporganisaties daar gaan we tenten plaatsen voor opslag en opvang’, zegt commandeur Ad van de Sande. ‘Ook gaan we personele ondersteuning geven in het ziekenhuis.’

Er is volgens Van de Sande veel behoefte aan transport. ‘We hebben veertig tot vijftig voertuigen aan boord, die we zo snel mogelijk aan land gaan brengen om aan de vraag naar vervoer te kunnen beantwoorden.’ De weersomstandigheden zijn op de Bahama’s nog altijd slecht. ‘Het regent, onweert en er staat een harde wind. Dat maakt het niet makkelijker om materiaal aan land te brengen.’

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat de militairen onder meer drinkwater, houdbaar voedsel en medicijnen naar de Bahama’s mee hebben. Ook zijn er specialisten mee die kunnen helpen bij het herstel van de infrastructuur. Ook de Amerikaanse overheid en de Britse marine zijn in het gebied actief.

Volgens de Verenigde Naties (VN) hebben zeker 70 duizend mensen op de eilandengroep per direct behoefte aan voorzieningen zoals schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak. Vooral op de noordelijke eilanden is de ravage enorm, meer dan de helft van de woningen is daar vernield.