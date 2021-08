Meer dan 500 migranten van afgeladen vissersbootje voor kust van Lampedusa gered

De afgeladen boot voor de kust van Lampedusa. Beeld EPA

Twee patrouilleschepen redden de migranten uit angst voor een humanitaire ramp. De vissersboot dreef stuurloos rond, vijftien kilometer verwijderd van de kust van Lampedusa. Bij ongunstige weersomstandigheden had het kleine blauwe schip kunnen zinken, zo geloofde de patrouille.

De 534 opvarenden kwamen voornamelijk uit Noord- en West-Afrika, maar ook uit Bangladesh en Syrië. Sommigen zouden al weken in Libië hebben gewacht op een overtocht. Een dokter van Artsen zonder Grenzen zag bij minimaal twintig migranten tekenen van mishandeling door mensensmokkelaars.

Overvolle opvanglocatie

Door de reddingsactie raakt het vluchtelingencentrum op Lampedusa overvol. In de opvanglocatie op het eiland is officieel maar plek voor 250 mensen. Het huidige aantal migranten op het eiland ligt nu vijf keer zo hoog.

In overleg met de regering worden 375 vluchtelingen naar Agrigento gebracht, in het zuiden van Sicilië. Het doorvoeren van migranten naar andere plekken in Italië is vaste prik voor de autoriteiten. Zo blijft de situatie op Lampedusa houdbaar.

Aankomsten van deze orde zijn niet uniek op Lampedusa. Afgelopen mei kwamen liefst 1.400 migranten op één dag aan op het eiland, het dagrecord van dit jaar. Hulporganisaties voorspelden toen al een ‘hete zomer’. Overigens is op het eiland zelf weinig te merken van de constante instroom van migranten.

Lampedusa is een van de zuidelijkste Europese eilanden in de Middellandse Zee en het meest nabijgelegen stukje EU vanuit Oost-Tunesië en West-Libië. Het is daardoor een van de populairste bestemmingen voor bootmigranten vanuit Afrika.