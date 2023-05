Meer dan 500 doden door overstromingen in Congo en Rwanda, verband met opwarming aarde ‘aannemelijk’

Inwoners van Nyamukubi, een dorp in de Democratische Republiek Congo, staan ​​tussen het puin na zware overstromingen in het land. Beeld AFP

Hevige regenval in de Kalehe-regio in de Congolese provincie Zuid-Kivu heeft ervoor gezorgd dat rivieren buiten hun oevers traden. Dit veroorzaakte landverschuivingen die twee dorpen overspoelden en huizen en akkers verwoestten. In het naburige Rwanda, aan de andere kant van het Kivu-meer, is de Sebeya-rivier overstroomd als gevolg van zware stortbuien. Ook daar resulteerde dat in modderstromen en ondergelopen straten.

‘Daar in de modder stond ons huis,’ vertelde de Congolese Alliance Mufanzara aan een verslaggever van persbureau Reuters, wijzend op een leeg stuk omgewoelde aarde in haar dorp Bushushu, één van de twee getroffen plaatsen. ‘We hebben vijf kinderen en onze moeder verloren.’ Zij, haar jongere broer en haar vader zijn de enige overlevenden. ‘We hebben niets meer.’ De Congolese regering verklaarde maandag tot dag van nationale rouw. ‘Het is een humanitaire ramp zonder weerga,’ stelde regeringswoordvoerder Patrick Muyaya.

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de ‘catastrofale overstromingen’ in Rwanda en de Democratische Republiek Congo (DRC). ‘Dit is opnieuw een illustratie van de versnellende klimaatverandering en de rampzalige gevolgen ervan voor landen die zelf niets hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde’, zei hij zaterdag tijdens een bezoek aan Burundi.

Onderzoek moet link met klimaatverandering uitwijzen

Of de overstromingen van vorige week verband houden met klimaatverandering, moet nader worden bestudeerd, zegt Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI. ‘Het is niet mogelijk om dat nu voor dit geval te zeggen. Specifiek onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre er een link is.’

Wel is het zo dat droge gebieden droger en natte gebieden natter worden. ‘In principe is het zo dat per 1 graad opwarming, er lokaal zo’n 7 procent meer regen valt. Het is daarom aannemelijk dat klimaatverandering heeft bijgedragen aan de extreme regenval in de DRC en Rwanda.’

In vergelijkbare overstromingsgevallen werd wel een connectie gevonden met klimaatverandering. Bijvoorbeeld in 2022, toen van mei tot oktober grote delen van West-Afrika te maken kregen met grootschalige overstromingen door bovengemiddelde regenval. De internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution concludeerde toen dat die weersomstandigheden waren verergerd door klimaatverandering. Tegelijkertijd konden de verwoestende gevolgen voor het kwetsbare gebied worden verklaard door de hoge armoedecijfers en voortdurende politieke en economische instabiliteit.