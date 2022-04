Meer dan 50 miljoen euro beloning voor Booking-baas, mede dankzij versoepeling eigen bonusregels

Glenn Fogel, de bestuursvoorzitter van Booking Holding. Beeld Bloomberg via Getty Images

Dankzij een versoepeling van de eigen bonusregels mag de 60-jarige baas van het Nederlandse Booking.com met terugwerkende kracht alsnog een extra 22,6 miljoen euro bijschrijven over de jaren 2018 en 2019. Dit blijkt uit een dinsdagavond bij de Amerikaanse toezichthouder SEC ingeleverde verklaring van Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van Booking.com, dat met 79 procent het leeuwendeel van de omzet van Booking Holdings levert.

Een jaar geleden kwam Fogel nog in opspraak toen bleek dat hij een bonus van omgerekend 6,5 miljoen euro kreeg over het coronajaar 2020, waarin Booking.com nog met de pet in de hand bij de Nederlandse belastingbetaler had moeten aankloppen voor staatssteun. Ondanks miljardenwinsten in de jaren voor de pandemie – meer dan 4 miljard euro in 2019 – had de reissite namelijk verzuimd om een buffer voor slechte tijden bij elkaar te sparen. In plaats daarvan had het bedrijf in enkele jaren tijd voor 14 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht om de koers van Booking Holdings op te stuwen, en daarmee ook de hoogte van de aandelenbonussen van zijn bestuurders.

Het rumoer over Fogels bonus zat hem er ook in dat Booking.com vlak daarvoor nog had aangekondigd dat het van plan was om van zijn 17 duizend werknemers (waarvan 5500 in Nederland) ruim een kwart te ontslaan. Dit terwijl Booking met 65 miljoen euro de op twee na grootste steuntrekker was van de zogeheten NOW-regeling, waarmee de Nederlandse regering baanverlies zoveel mogelijk probeerde te voorkomen. Na de ophef over de bonus van Fogel besloot Booking.com de volledige staatssteun terug te betalen.

Booking.com rechtvaardigt Fogels honorarium van bijna 51 miljoen euro door te verwijzen naar concullega-bestuurders van bedrijven waarmee Booking zichzelf vergelijkt, zoals Netflix, Amazon en Microsoft, die ongeveer evenveel zouden verdienen. Bovendien wist Fogel het bedrijf met zijn ‘voorbeeldige leiderschap’ door het moeilijke jaar 2021 te loodsen, waarin de omzet in het eerste kwartaal zelfs nog de helft lager was dan tijdens de eerste drie maanden van 2020, toen het aantal hotelboekingen in januari en februari nog op een normaal niveau lag. Toch wist Booking.com het jaar 2021 af te sluiten met een winst van 1,1 miljard euro.

Dit jaar rekenen analisten zelfs op een nettowinst van meer dan 3 miljard euro, wat mede te danken is aan nieuwe reorganisaties onder het personeel. Eerder dit jaar kwam naar buiten dat Booking duizenden medewerkers van de klantenservice gaat overhevelen naar het Luxemburgse callcenterbedrijf Majorel, om ze vervolgens via deze externe partij weer in te huren, maar dan, zo vrezen werknemers, tegen slechtere arbeidsvoorwaarden.