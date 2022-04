Meer dan 300 doden bij overstromingen in Zuid-Afrika, paasweekend belooft meer regen

Mensen halen schoon water bij een kapotte pijpleiding die uit de ingestorte kade steekt bij Amaoti, ten noorden van Durban, waar hevige regenval overstromingen verzaakte en een ravage aanrichtte. Beeld AFP

Lokale autoriteiten spreken van ‘een van de ergste stormen in de geschiedenis van het land’. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa noemde de overstromingen woensdag ‘een catastrofe met enorme proporties’. De conclusie die hij trok: ‘Klimaatverandering is serieus, het is hier. We kunnen de maatregelen die we moeten treffen om klimaatverandering aan te pakken niet langer uitstellen.’

KwaZulu-Natal kreeg te maken met hoeveelheden regen die het in meer dan zestig jaar niet had gezien. In sommige delen van de kustprovincie aan de Indische Oceaan viel in 48 uur bijna net zo veel regen als normaal gesproken in een heel jaar. Het wassende water verwoestte tweehonderd scholen en duizenden huizen. Bruggen en wegen werden weggespoeld, veel dorpen raakten geïsoleerd. ‘Reddingsacties worden belemmerd door beschadigde infrastructuur’, zo luidt de verklaring van de provincie.

Rampgebied

Donderdag stroomde veel van het water weg en kwamen er opruimacties van de grond. ‘KwaZulu-Natal zal worden aangewezen als provinciaal rampgebied zodat we snel dingen kunnen regelen’, kondigde Ramaphosa aan. ‘De bruggen zijn ingestort, de wegen, mensen zijn gestorven en gewond geraakt.’ Met graafmachines zijn de grotere wegen vrijgemaakt van modder, maar de meeste landwegen blijven onbegaanbaar, bezaaid met puin of verzonken in modderig water.

Lokale autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd om contact te vermijden met het water, dat waarschijnlijk ‘verontreinigd is met rioolwater, olie of andere gevaarlijke stoffen’. Het verzoek aan andere delen van het land is om niet-bederfelijke etenswaren, waterflessen, dekens en kleding richting het rampgebied te sturen om de getroffenen warm te houden. Ook hulporganisaties zetten zich in voor de verdeling van hulpgoederen onder de bevolking.

Extreem weer

De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen naarmate het water verder wegtrekt. En de rampspoed is nog niet voorbij voor Zuid-Afrika. Voor het paasweekend is onweer en regen voorspeld, wat niet alleen in KwaZulu-Natal maar ook in de provincies Free State en Eastern Cape tot nieuwe overstromingen kan leiden.

De hevigheid van de overstromingen heeft meteorologen verrast. De Zuid-Afrikaanse weerdienst kon geen direct verband leggen tussen de natuurramp en klimaatverandering, maar benadrukte wel dat ‘wereldwijd alle vormen van heftig en extreem weer vaker voorkomen en extremer worden dan in het recente verleden. Met andere woorden, we kunnen verwachten dat hevige regenval zoals nu, opnieuw en in toenemende mate voor zal komen’.