Meer dan 2.900 arrestaties bij klimaatacties op A12, burgemeester vreest ontwrichting komende dagen

Klimaatactivisten begeven zich voor de tweede dag op rij op het wegdek van de A12 in Den Haag. Beeld ANP

Voor Extinction Rebellion (XR) was de demonstratie van zaterdag de eerste in een mogelijk lange reeks. Uit protest tegen belastingkortingen en andere overheidssteun voor de fossiele industrie wil de actiegroep de komende tijd iedere dag de A12 bezetten. Dat de gemeente Den Haag de blokkades had verboden en de demonstratie naar een nabijgelegen park had gedirigeerd, maakte afgelopen weekeinde weinig indruk op de actievoerders.

De autoriteiten zitten flink in hun maag met de demonstratieplannen van XR. De demonstranten hebben ‘het demonstratierecht wederom met voeten getreden’, zei burgemeester Van Zanen zondagmiddag. Hij benadrukte dat vanaf maandag ‘vele tienduizenden mensen’ de A12 gebruiken om naar hun werk te komen. ‘Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd’, aldus Van Zanen.

Draaiboek

De demonstraties van zaterdag en zondag verliepen volgens een vrijwel identiek draaiboek. Iets voor het middaguur betraden de eerste demonstranten de A12. Kort daarna gaf burgemeester Van Zanen toestemming om de weg weer vrij te maken voor verkeer. Demonstranten die vervolgens niet uit eigen beweging vertrokken, werden door de politie weggevoerd.

In opkomst verschilden de twee demonstraties van afgelopen weekend wel fors. Volgens de gemeente Den Haag bezetten zaterdag op het hoogtepunt negenduizend mensen de A12. Zondag lag dat aantal volgens de autoriteiten op ongeveer duizend. XR zelf maakte een hogere inschatting van het aantal aanwezigen: zaterdag zouden 16 duizend mensen aan het protest op de snelweg hebben meegedaan. Op de toegestane demonstratie in het park zouden verspreid over twee dagen een kleine tweeduizend mensen zijn afgekomen.

Door de hoge opkomst bezorgde de demonstratie van zaterdag de politie aanzienlijk meer werk dan de dag erna. Agenten brachten de aangehouden arrestanten met bussen naar het stadion van voetbalclub ADO Den Haag, een kleine 10 kilometer verderop. Daar werden zij weer vrijgelaten. Zaterdag was de A12 daardoor aan het begin van de avond weer open, zondag al vroeg in de middag.

Op zaterdag arresteerde de politie 2.400 mensen, onder wie tientallen minderjarigen. De meesten van hen werden aangehouden op basis van de Wet openbare manifestaties, waarin de regels bij demonstraties zijn vastgelegd. Zondag hielden agenten nog eens ruim 500 mensen aan.

Op het optreden van de politie kwam op sociale media veel kritiek. Niet alleen zette de politie een waterkanon in om demonstranten uiteen te drijven, ook beschuldigde XR ordehandhavers ervan vreedzame demonstranten met wapenstokken te hebben geslagen. Volgens de politie was dit optreden noodzakelijk om de weg vrij te maken voor haar voertuigen.

Fossiele subsidies

De klimaatdemonstranten hebben aangekondigd door te gaan met de dagelijkse blokkades van de A12 totdat de Nederlandse overheid stopt met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Vorige week becijferden actiegroepen Somo, Oil Change en Milieudefensie dat de financiële steun aan de fossiele industrie meer overheidssteun krijgt dan gedacht. Voornamelijk via belastingkortingen stak de overheid de afgelopen drie jaar gemiddeld 37,5 miljard euro per jaar in de uitstoot van broeikasgas.

Demissionair minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie (D66) herhaalde zaterdag dat er een afbouwplan moet komen voor deze fossiele subsidies. In gesprek met medestanders van Extinction Rebellion zei hij dat deze financiering niet ‘in een schoon Nederland’ past. Het stopzetten kan echter ‘niet van vandaag op morgen’, aldus Jetten.