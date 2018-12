Meer dan 100 gewonden bij nieuwe protesten gele hesjes in Parijs

Ook in België en Nederland gingen mensen in gele hesjes de straten op, maar de grootste demonstraties waren in Frankrijk, en wel voor het vierde weekend achter elkaar. In het hele land waren in de middag ruim 31.000 mensen op de been, van wie 8000 in Parijs, meldden Franse media op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Landelijk zijn ruim zevenhonderd mensen opgepakt.

De politie greep in de Franse hoofdstad harder in dan tijdens de vorige onlusten, met snelle en massale arrestaties. De ordetroepen in Parijs gebruikten rubberkogels en traangas om de actievoerders uiteen te drijven.

Frankrijk, Parijs, 8-12-2018 De politgie op de Champ d’ Elysee. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In heel Frankrijk betogen mensen tegen de daling van de koopkracht en tegen de regering van president Macron, die daar verantwoordelijk voor zou zijn. De ‘gele hesjes’ blokkeerden ook snelwegen, onder meer de A6 ten noorden van Lyon.

‘Gewone man’

De protesten zijn steeds gewelddadiger geworden en grotendeels gekaapt door extreemrechts en linkse anarchisten. Ook voetbal hooligans mengen zich tussen de gele hesjes om zich in de gewelddadigheden te storten. Naar verwachting is het aantal demonstranten daarom vandaag kleiner maar des te gewelddadiger.

Jonge demonstranten mengen zich tussen de Gele Hesjes Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toch laat niet iedereen zich afschrikken door de geweldplegers. ‘Ik ben hier om Macron te vertellen dat ik het niet langer pik’, zei betoger Myriam Diaz vanmorgen tegen persbureau AP. ‘Ik ben hier niet om vernielingen aan te richten. Ik heb vier kinderen dus ik wil veilig blijven voor hen. Ze zijn bang. Maar ik wil hier toch zijn om te zeggen dat het genoeg is geweest. Stop!’

Aan het einde van de dag doet de ploitie eenn poging het gebied rond de Arc de Triomph schoon te vegen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, heeft de gele hesjes opgeroepen een vreedzame boodschap over te brengen en zich te distantiëren van de geweldplegers.

Ook in België traangas ingezet tegen ‘gele hesjes’ In het centrum van Brussel zijn betogers korte tijd slaags geraakt met de oproerpolitie. Die zette traangas om in om te verhinderen dat ‘gele hesjes’ naar het hoofdkwartier van de Europese Unie op het Schumannplein trokken. Eerst stuitten circa vijfhonderd ‘gele hesjes’ op een kordon van de politie en toen probeerden ze het via een andere straat, waar het tot botsingen met de oproerpolitie kwam, meldde persbureau Belga. Om te voorkomen dat relschoppers meedoen aan de protesten, zijn volgens Belgische media tientallen mensen bij voorafgaande controles door de politie opgepakt, vooral op stations in Brussel. Hoeveel ‘gele hesjes’ op verscheidene plaatsen in de Belgische en Europese hoofdstad op de been zijn, is nog onduidelijk. Het protest richt zich net als bij het Franse voorbeeld tegen de hoge brandstofprijzen en de daling van de koopkracht.